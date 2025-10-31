Una gran mancha de aceite dificulta circulación en Ramón Nieto
El tramo afectado va de Martínez Garrido hasta Ramón Nieto con calle Cantabria
Un motorista sufrió una caída por el aceite
A. C.
Una gran mancha de aceite dificulta desde primera hora de la tarde la circulación en Vigo. Según confirma la Policía Local, el vertido en la calzada afecta concretamente al tramo desde la calle Martínez Garrido hasta Ramón Nieto con calle Cantabria. Varios dispositivos no permiten ya el acceso desde Jenaro de la Fuente y se estima que el tramo afectado sea de unos 300 o 400 metros.
Además, según informan desde el 112 Galicia, poco antes de las 15:15 h un motorista sufrió una caída por motivo de dicha mancha. Hasta el lugar se trasladaron los servicios sanitarios y también los bomberos de Vigo.
