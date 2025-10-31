En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Ana Blasco
Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
Solo se procesaron las pruebas prioritarias y urgentes y habrá que desechar el resto de las muestras extraídas ayer. El paro estatal se mantiene hoy, el lunes y el martes. Reclaman reconocimiento como profesión sanitaria en el estatuto marco y equiparar su titulación al entorno europeo.
Detenido en Peinador al ser detectado con seis armas en la maleta
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre este miércoles cuando iba a salir por el aeropuerto de Peinador con ocho armas en su maleta.
Adrián Amoedo
El coste laboral del motor español: la mitad que Italia y 9 veces el de África
Fabricar un coche en Marruecos cuesta 90 euros en concepto de costes laborales. Hacerlo en España exige alrededor de 820. Y en Italia, 1.770. Esas diferencias son la que están marcando el nuevo equilibrio global de la industria automovilística, según el último Labour Cost per Vehicle Report 2024, uno de los estudios de referencia en el análisis de la competitividad industrial del sector.
Adrián Amoedo
Vigo optará a fabricar robotaxis tras una alianza de Stellantis con Foxconn, Nvidia y Uber
Stellantis anunció ayer un acuerdo con Uber y con dos de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Nvidia y Foxconn. La alianza buscará «explorar el desarrollo conjunto y la futura implementación de vehículos autónomos» con robotaxis, diseñando e implementando una tecnología que aplicará a las furgonetas medianas, las K0, y a los futuros coches pequeños de la compañía. Una noticia que abre la puerta a que la factoría de Vigo pueda entrar en la ecuación.
Ana Blasco
Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro
Tras reconocer los hechos, acepta cuatro meses de prisión por falsedad documental y otros cuatro por usurpación de funciones. El Sergas explica que estuvo en una consulta de casos leves y no recibió reclamaciones.
Pablo Galán
Misión casi imposible dormir los fines de semana «navideños» en Vigo
Aunque todavía se desconoce la fecha del encendido de las luces de Navidad y la activación de todo el programa de actividades diseñado por el Concello (lo lógico es que se produzca el 15 o el 22 de noviembre), es ya casi imposible encontrar un lugar para alojarse el fin de semana en Vigo.
Ana Blasco
El colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos por «conductas contrarias a la convivencia»
«Conductas contrarias a la convivencia». Es lo que ha determinado el equipo de actuación contra el acoso escolar del colegio concertado Monterrey de Vigo, tras las «investigaciones iniciales» a raíz de la denuncia de varias familias por el supuesto hostigamiento y vejaciones a una niña de 5 años. El centro ha decidido «abrir cinco procedimientos correctores con sanciones para el alumnado implicado».
Lara Graña
La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: «El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde»
A la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) le habrán hecho falta más de tres años y medio para rematar la que, sin duda, ha sido su investigación más compleja en décadas: la del naufragio delVilla de Pitanxo, el pesquero en el que murieron 21 personas en aguas de Terranova en 2022. Iba a ser mañana jueves cuando se difundiese el documento final, según avanzaba la portavoz de las familias de las víctimas, María José de Pazo. Sin embargo, ha sido este miércoles cuando han trascendido las conclusiones del informe sobre el siniestro.
Elena Villanueva
Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
Un grupo de entre seis y ocho preadolescentes de 11 años acosa a la menor durante el recreo, agarrándola entre varios, tirándole de los pelos, quitándole los zapatos y hasta agrediéndola.
Alberto Leyenda
Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
Caterina M. G. estaba «muy ilusionada» cuando, en mayo de 2024, fue contratada para uno de los proyectos de empleo de la asociación porriñesa Aceesca. Con una discapacidad del 42% por problemas físicos, el mercado laboral se complica, así que la oportunidad de trabajar para una entidad social, enfocada a ayudar a las personas con discapacidad intelectual y con acreditado reconocimiento, era motivo de alegría. Un año y medio después, con dos despidos desbaratados —uno por su embarazo— y otro pleito pendiente por una solicitud de conciliación, su visión es opuesta. «Me machacaron psicológicamente», cuenta a FARO.
