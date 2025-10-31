El Concello aumentará un 11% las partidas para el área de Medio Ambiente, hasta los 19,3 millones

El presupuesto del Concello para 2026 destinará más de 19,3 millones al ámbito medioambiental, un 11% más que en las cuentas de este año, según destacó el alcalde, Abel Caballero. La principal razón para destinar más fondos es el incremento de las zonas verdes y el refuerzo del mantenimiento, ya que el área de parques y jardines contará con 12,7 millones. Se crearán, además, 50 empleos para mejorar el servicio. La conservación de las playas alcanza un gasto de casi un millón.