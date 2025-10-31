El BNG apuesta por la gestión directa del agua
El BNG apuesta por la creación de un grupo de trabajo para mejorar la gestión del ciclo del agua y avanzar hacia una gestión directa por parte del Concello, entendiendo que las tarifas actuales son elevadas para los ciudadanos «polo rodete absolutista» del gobierno local.
