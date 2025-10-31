Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG apuesta por la gestión directa del agua

El BNG apuesta por la creación de un grupo de trabajo para mejorar la gestión del ciclo del agua y avanzar hacia una gestión directa por parte del Concello, entendiendo que las tarifas actuales son elevadas para los ciudadanos «polo rodete absolutista» del gobierno local.

