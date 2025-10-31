Autorizan ampliar el PTL con cinco derribos
El Concello ha autorizado el derribo de cinco inmuebles en el Parque Tecnolóxico e Loxístico (PTL) de Valadares para la ampliación del mismo. La actuación afectará a 1.661 metros cuadrados y tendrá un presupuesto de 144.000 euros, permitiendo así atraer nuevas actividades económicas a un polígono que actualmente roza el 100% de su capacidad total.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua