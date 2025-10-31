Autorizan ampliar el PTL con cinco derribos

El Concello ha autorizado el derribo de cinco inmuebles en el Parque Tecnolóxico e Loxístico (PTL) de Valadares para la ampliación del mismo. La actuación afectará a 1.661 metros cuadrados y tendrá un presupuesto de 144.000 euros, permitiendo así atraer nuevas actividades económicas a un polígono que actualmente roza el 100% de su capacidad total.