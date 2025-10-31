Alto seguimiento en la Segunda jornada de huelga de técnicos superiores sanitarios

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) celebran hoy la segunda de huelga de las cuatro jornadas convocadas para reclamar que su formación se convierta en grado universitario y se reconozca su carácter de profesión sanitaria, además de actualizar sus retribuciones.

El Sergas cifra en un 62,07% el seguimiento en el turno de mañana en todos sus centros. Un poquito más elevado (un 62,37%) en las áreas sanitarias y algo más bajo en otras entidades como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública Galaria y la Fundación Galega de Medicina Xenómica (54,05%). A diferencia de los paros de otras categorías, la Xunta solo facilita datos porcentuales y no detalla por áreas sanitarias y niveles hospitalarios.

Al comité de huelga no les salen las cuentas que hace la Administración pública. Aseguran que el seguimiento está siendo masivo y estiman que supera el 90% en radiodiagnóstico y laboratorios en el Área Sanitaria de Vigo.

Manifestación de técnicos sanitarios en su segunda jornada de huelga. / Alba Villar

Manifestación

Los profesionales realizaron una marcha hoy desde La Farola (en el cruce de Príncipe con Urzáiz) hasta Porta do Sol. En la información que repartieron a la ciudadanía, comienzan por pedir disculpas por los trastornos que les pueda ocasionar la huelga y les explican que es en defensa de sus derechos laborales y profesionales, pero también "de la calidad de la atención que reciben".

El paro está teniendo una importante repercusión en la asistencia, pero el Sergas rechaza dar datos sobre este impacto. Afecta a áreas como Radiología, laboratorios de Análisis Clínicos y Microbiología, Anatomía Patológica, documentación clínica que dan soporte a muchos otros servicios.También a Radioterapia, higiene bucodental...

"No queremos que nos regalen nada, queremos que se cumpla la ley", defienden.