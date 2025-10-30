Vigo reclama a Xunta y Diputación incluir en los presupuestos la próxima obra de Balaídos para el Mundial 2030

Con las cartas sobre la mesa hay quien pide ya una segunda ronda. Y es que tras la presentación en las últimas semanas de los presupuestos de Xunta de Galicia (690 millones de euros), Deputación de Pontevedra (más de 20 millones) y Concello de Vigo (345,5 millones de euros) para el próximo ejercicio comienza ahora la negociación sobre las partidas que han quedado olvidadas. Una de ellas, aunque todavía sin un proyecto ni coste definitivo, afecta a uno de los grandes retos del próximo lustro: que Balaídos el Mundial de fútbol en 2030.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha reiterado este jueves la necesidad de que los organismos provinciales y autonómicos cofinancien los dos nuevos colectores de agua en la explanada de Tribuna que permitirán ampliar la grada homónima. La obra, con un coste de entre 3 y 5 millones de euros, resulta imprescindible para que el estadio municipal alcance los 43.000 espectadores netos y cumpla los criterios de aforo de la FIFA.

«En este momento ya les digo que creen una partida Diputación y Xunta con millón y medio de euros cada una para la pobra de ampliación de Balaídos para el Mundial 2030», anunciaba anticipando que «seguramente más cercano a cinco». «Es que no quieren pagar el Mundial en Balaídos y es Rueda el que no quiere que tengamos Mundial, el que le dijo a Louzán que Galicia una sola sede y tenía que ser A Coruña» añadía en un audio remitido a los medios.

Para convertirlo en realidad el gobierno local ya solicitó los permisos pertinentes a Augas de Galicia hace ahora un mes. Esta nueva infraestructura en la explanada frente a Tribuna —plaza para la que FARO buscó un nombre tras su humanización el pasado año— se unirá al nuevo tanque de tormentas en las pistas de atletismo de Balaídos. En ese caso el coste será de 5,5 millones, aunque aún no hay plazos para su ejecución.

«¿Si es Vigo la Xunta no va a pagar?», cuestionaba ante los recelos del gobierno autonómico a confirmar esta financiación y sobre las que iba a enviar una carta a ambos en las próximas fechas. A su vez, volvió a criticar las cuentas presentadas el miércoles por la vicepresidenta Luisa Sánchez. «Vigo le proporciona a la Diputación 85 millones y nos dan cinco y aún presumen», afirmaba limitándose al convenio para obras pero sin incluir el resto de partidas previstas fuera de él.