Tres exposiciones históricas engalanan los camposantos hasta el domingo
El horario de apertura se amplía de 9.30 a 18.30 horas por cuatro días
La celebración de Todos los Santos amplía los horarios de los cementerios municipales. Así, los camposantos de Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns permanecerán abiertos de 9.30 horas a 18.30 horas durante los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.
A su vez, el Concello volverá a instalar exposiciones históricas. En el de Pereiró habrá cuatro cubos con personalidades históricas del cine, artes plásticas, letras, arquitectura o escultura. En el de Teis serán 16 paneles dedicados a las figuras de Manuel de Castro, Ángel de Lema y Marina, Concepción Arenal y los trabajadores en defensa de la libertad. En el de lavadores será un repaso histórico por los cementerios vigueses.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años