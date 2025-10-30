Tres exposiciones históricas engalanan los camposantos hasta el domingo

La celebración de Todos los Santos amplía los horarios de los cementerios municipales. Así, los camposantos de Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns permanecerán abiertos de 9.30 horas a 18.30 horas durante los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

A su vez, el Concello volverá a instalar exposiciones históricas. En el de Pereiró habrá cuatro cubos con personalidades históricas del cine, artes plásticas, letras, arquitectura o escultura. En el de Teis serán 16 paneles dedicados a las figuras de Manuel de Castro, Ángel de Lema y Marina, Concepción Arenal y los trabajadores en defensa de la libertad. En el de lavadores será un repaso histórico por los cementerios vigueses.