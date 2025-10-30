Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres exposiciones históricas engalanan los camposantos hasta el domingo

El horario de apertura se amplía de 9.30 a 18.30 horas por cuatro días

R. V.

La celebración de Todos los Santos amplía los horarios de los cementerios municipales. Así, los camposantos de Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns permanecerán abiertos de 9.30 horas a 18.30 horas durante los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

A su vez, el Concello volverá a instalar exposiciones históricas. En el de Pereiró habrá cuatro cubos con personalidades históricas del cine, artes plásticas, letras, arquitectura o escultura. En el de Teis serán 16 paneles dedicados a las figuras de Manuel de Castro, Ángel de Lema y Marina, Concepción Arenal y los trabajadores en defensa de la libertad. En el de lavadores será un repaso histórico por los cementerios vigueses.

