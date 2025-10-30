El rector coruñés tilda de «inflexible» a la USC y Sanidade pide «generosidad»

«Inflexible». Así describió ayer el rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, la posición de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en las negociaciones para la descentralización del grado de Medicina, que discurren ya por la que ha sido anunciada como su recta final. Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, les pide a las partes «trabajo» y «generosidad» para alcanzar un acuerdo.

El rector herculino insistió en que lo «mejor para Galicia» es su petición de creación de facultad de Medicina propia de la UDC. Sin embargo, sin retirar esta reclamación, tiende la mano a « colaborar» ante el «problemón» al que se enfrenta la USC por el aumento del número de alumnos —hasta 403 por curso— y las dificultades para ofrecerles a todos formación práctica a partir de tercero.

«Me preocupa como ciudadano gallego y como miembro y representante de una institución pública de enseñanza superior». «Somos conscientes de que hay un problema muy importante en la actual titulación de Medicina y estamos dispuestos a colaborar», sostuvo y puntualizó que no es un problema «propio» de su universidad, pero se sienten «muy concernidos para tratar de ayudar. Sería una irresponsabilidad no hacerlo».

Consello de goberno

El rector coruñés explicó que «en esas colaboraciones» la UDC puso sobre la mesa documentos «en líneas generales,semejantes seguramente a la Universidad de Vigo». En los próximos días, prevé llevar al Consello de Goberno un informe «más pormenorizado».

Para Ricardo Cao es importante definir qué entiende cada parte por descentralización. Para él, tiene que ser «no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito universitario». Considera que «sería un prejuicio» para las universidades de A Coruña y Vigo que no puedan «sacar plazas propias» de Medicina. «La descentralización tiene que ser participando y respetando la autonomía de las propias universidades», defiende.

Estas declaraciones del rector coruñés fueron ayer respondidas desde Santiago. «Vemos con sorpresa como se rompeu o acordo de manter a portavocía do grupo no coordinador, o reitor de Vigo, feito que dende a USC respectamos en todo momento por lealdade ao resto de partes», señaló el director del gabinete del rector compostelano, Carlos Toural. «Acudiremos á reunión do grupo programada para este venres e na semana próxima convocaremos unha rolda de prensa para dar conta do proceso e dos pasos a seguir pola USC», añadió

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, volvió a rechazar ayer hacer declaraciones al respecto «porque ese foi o acordo».

Las negociaciones continúan y Santiago ha realizado en la última reunión las primeras concesiones, pero el gran escollo está en quién puede convocar las nuevas plazas de profesor vinculado de Medicina. La UVigo pide, al menos, el 50% de los docentes en los hospitales de su zona. Según trasladó el rector vigués en el Consello de Goberno de hace 10 días, la pretensión de la UDC ronda el 75%. El acuerdo de 2015 recogía un 15% y la USC no estaría dispuesta a ceder más.

Gómez Caamaño

En un acto del Club Financiero de Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, insistió en que no se necesitan más facultades, sino «planificar». «Lo que hay que hacer es trabajar y generosidad por todas las partes», demandó.