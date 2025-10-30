Puesta de largo del 'Grande Auckland', concebido para transportar más de 9.000 vehículos

La terminal Ro-Ro de Bouzas fue escenario esta mañana de la presentación oficial del Grande Auckland, el nuevo buque de carga y el segundo de las siete unidades «Pure Car & Truck Carrier (PCTC)» de nueva generación encargadas por el Grupo Grimaldi. El barco busca reforzar la conexión marítima entre Asia y Europa dentro de la red global del grupo.

Vigo se convierte en la primera escala en el viejo continente de esta moderna nave, concebida para operar con altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad. En el acto, participaron entre otros el capitán del buque, Giuseppe Ferranti; Sebastiano Cirnigliaro, Commercial Manager Automotive Division Spain de Grimaldi Logística España; o Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Carlos Botana y Rubén Marín, con los responsables de Grimaldi. / Pedro Mina

Los asistentes pudieron conocer las entrañas del barco, de 200 metros de eslora, 38 metros de manga y un arqueo bruto de 77.500 toneladas, que puede transportar hasta 9.241 vehículos y dispone de cuatro cubiertas adaptables para el embarque de mercancía rodada de grandes dimensiones, incluidas cargas de hasta 250 toneladas y 6,5 metros de altura. Equipado con un motor de última generación, permite reducir hasta un 505 las emisiones de CO₂ por unidad transportada, en comparación con buques de generaciones anteriores.

«La llegada del Grande Auckland a Vigo simboliza un nuevo capítulo en nuestra expansión internacional y un paso firme hacia el futuro de la navegación responsable y eficiente. Este buque representa la perfecta unión entre tecnología, innovación y compromiso medioambiental, y refuerza el papel de Vigo como un puerto clave dentro de nuestra red global», destacó Sebastiano Cirnigliaro.

Por su parte, Botana ha puesto en valor la alta conectividad de Vigo y el «hito» que supone la escala inaugural del buque: «Nos consolida como nodo estratégico en la red de automoción del grupo Grimaldi y puerta de entrada a Europa para vehículos procedentes de Asia», añadió el presidente del Puerto.