Proponen a siete letradas judiciales para completar el equipo directivo de la oficina judiciales

Tras el nombramiento de los cuatro directores que estarán al frente de los servicios comunes de la oficina judicial del futuro Tribunal de Instancia de Vigo –Víctor Rodríguez Sendón, Luis Diego Espino Hernández, María del Carmen Adellac Pascual y Juan José Yáñez Pena–, ya se publicó el listado provisional del resto de letrados de la Administración de Justicia que ocuparán puestos de jefatura, que en este caso está pendiente de ser publicado en el BOE.

Son siete mujeres y todas ellas ejercen en Vigo. Mª Auxiliadora Girón Vidal, en la actualidad letrada judicial del Juzgado Social 1, fue propuesta como adjunta a la dirección del Servicio Común de Tramitación, mientras que Mª Concepción Alvés Blanco (ahora en el Juzgado de Primera Instancia 13) fue propuesta para el mismo puesto en el Servicio Común de Ejecución. El resto ocuparán jefaturas de área: Blanca Susana Janeiro Amela (en la actualidad en Primera Instancia 4), Mª Luisa Montejo García (Instrucción 7), Mª Gabriel y Galán Moris (Contencioso-Administrativo 1), Margarita Caloto Goyanes (Primera Instancia 6) y Rocío Collazo Fernández (Primera Instancia 7).