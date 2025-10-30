Caballero pide 1,5 millones más a la Diputación y Sánchez apunta que invierte «más que nunca»

La Diputación de Pontevedra presume de una dedicación histórica en la ciudad con más de 20 millones de euros en el presupuesto de 2026,pero para el Concello siguen sin ser suficientes. Las cuentas presentadas por la vicepresidenta del organismo, Luisa Sánchez, engloban inversiones, ayudas, patrocinios y subvenciones con dos obras por bandera. La grada de Gol, que recibirá 5,3 millones de euros para su conclusión a finales de año, y la recuperación del Teatro Cine Fraga, con otros 1,2 millones de euros. El primero, en colaboración con el gobierno local, mientras que el segundo, de la mano del ejecutivo autonómico.

Sánchez aseguró que demuestran la «fuerte huella» que volverá a dejar el organismo en Vigo, asegurando que «el actual gobierno invierte más que nunca» en la principal urbe de la provincia. Pero esta postura no fue compartida por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien cree que «en estos momentos en términos de capacidad adquisitiva, son menores que hace cinco o diez años». El regidor apuntó a la inflación, el aumento en el coste de la vida y de los materiales como motivos para «revisar» el convenio con el Concello vigente desde la llegada de Carmela Silva a la presidencia provincial hace ahora una década.

«Presumen de que es el presupuesto más importante que hubo nunca, pero para Vigo no», añadía el primer edil recordando que teniendo en cuenta el IPC deberían aumentar la asignación directa en 1,5 millones de euros hasta los 6,5 en total. El pasado mes de mayo solicitaba que la actualización fuera de 1,25 millones de euros, un 16,6% menos que ahora. Caballero también se mostró muy crítico con la iniciativa alrededor del Teatro Fraga, acusándolo de «regalo» a la Xunta de Galicia. «Contabilizan gastos que fueron regalarle dinero a una institución privada y lo tienen que explicar», añadía en un audio remitido a los medios.

La vicepresidenta segunda, por su parte, explicó en la sede del organismo que actualmente tiene 31 millones de euros comprometidos con la ciudad olívica. Entre ellos destaca nuevamente la grada del estadio de Balaídos que el celtismo anhela estrenar dentro de poco más de catorce meses. Solamente en la reforma del recinto han contribuido con 28 millones de euros en los mandatos de Rafael Louzán, Carmela Silva y Luis López, siendo de 13 millones la inversión en Gol.

Iniciativas en marcha

Al mismo tiempo, quiso reivindicar el «éxito rotundo» de asistencia en las visitas guiadas al Fraga. «Demuestra que acertamos cuando adquirimos este emblemático inmueble y abrimos sus puertas a la ciudad», afirmó. En su intervención confirmó la continuidad del convenio de cinco millones de euros anuales y añadió como propuestas para el mismo en 2026 las instalaciones deportivas de Cabral,. O Carme, Monte da Mina, Zamáns o Virxe da Guía, la construcción del prometido campo de béisbol o la remodelación de centros socioculturales en Beade y Candeán.

La también presidenta del PP vigués y concejala ha recordado que son muchos los eventos deportivos, culturales o sectoriales que contarán con apoyo de la administración provincial: Navalia, Vigo Seafest, La Solitaire du Figaro, Rallye Rías Baixas, Torneo 5x5 de Balonmano, Vigo Tennis Open, Aquafuture Spain, Stonegal, Feira do Marisco, Vigo Porté, HematoFesti, Galicia Fest, Gastro Movida o Desafío Boot Camp, entre otros.

A esto se suman los apoyos a la Universidad de Vigo o las subvenciones a casi 170 clubes deportivos, las ayudas a un centenar de deportistas, el patrocinio de más de 400 actuaciones culturales o las subvenciones a entidades vecinales y comunidades de aguas. Igualmente, Luisa Sánchez ha mencionado los apoyos a entidades como Érguete, el Banco de Alimentos, Down Vigo, el Plan Comunitario de Teis, Adicam, o la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos.

La vicepresidenta también ha recordado que, al margen de las partidas contempladas en los presupuestos de 2026, la Diputación aporta financiación (hasta casi 12 millones de euros) en numerosas obras que están en fase de ejecución, como las reformas de las calles San Roque, Clara Campoamor y Pintor Colmeiro, las obras en el parque Nelson Mandela y en el campo de fútbol de Sárdoma, en la grada de Gol en Balaídos, el nuevo ascensor de Juan Ramón Jiménez o las reparaciones de la cubierta de la pista roja de As Travesas.