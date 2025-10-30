De Kawasaki a Nueva York: Vigo empapela el mundo de Navidad

Vigo empapelará de Navidad buena parte del mundo. Mucho más allá de España. De Roma a Nueva York, de Francia... a Japón. En total, más de 800 Mupis (mobiliario urbano de publicidad) en los que, según anunció hoy el alcalde, Abel Caballero, se promocionará la Navidad de 2025 este año. «Este año vamos a instalar 820. El año pasado fueron 685», ha cifrado el regidor olívico.

Del total, en España se van a colocar 629 Mupis en 35 ciudades como Madrid (100), Barcelona (21), Málaga (93), Bilbao, Sevilla, Zaragoza, A Coruña... «Significa una presencia total en prácticamente todas las ciudades de España», ha resaltado Caballero.

Vigo también hará publicidad de la Navidad en Portugal: «Estaremos presentes con 142 Mupis. En Porto, 90. En Braga, en Coimbra, en Viana do Castelo, en Guimarães y en Aveiro», ejemplificó el alcalde.

Ejemplo de uno de los Mupis de la Navidad de Vigo en Italia. / Concello de Vigo

«España y Portugal, y singularmente en Portugal en el norte, es la zona que nos interesa más. Pero la Navidad de Vigo estará también en París, con 15 Mupis; en Roma, con 10. Y, sobre todo, volveremos a estar en New York, con10 Mupis. Y claro, la presencia de la Navidad de Vigo en Nueva York es un hito. Porque estar allí, en la Quinta Avenida, y encontrarte que uno de los Mupis que hay allí está la Navidad de Vigo, pues es un hecho singular y destacable. Porque también, quiero decirlo, tenemos una creciente cantidad de visitantes de Estados Unidos de América», resaltó Caballero.

La novedad de este año será en la ciudad de Kawasaki. «La Navidad va a estar, por primera vez, en Japón, con14 Mupis».

Fecha del encendido de las luces de Navidad

Preguntado por la fecha del encendido de las luces de la Navidad de Vigo, Abel Caballero, todavía no ha querido desvelarla, aunque todo apunta al 14 o 15 de noviembre: «Ya sabéis que los secretos mejor guardados de este planeta son los códigos de los misiles nucleares, como es natural, tiene que ser así, y la fecha de la Navidad de Vigo», ha dicho Caballero sin desvelar por ahora el día exacto argumentando que antes quiere tener garantizado que está todo acabado.