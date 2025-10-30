Más de mil alumnos acuden al festival que usa el cine como clase de francés

El cine enseña a mirar el mundo con otros ojos, esa es la idea que impulsa Fiestinema, el festival de cine francófono dirigido a un público adolescente que, estos días, se ha celebrado en el Auditorio Municipal del Concello. El evento está organizado por la Alianza Francesa de España y busca convertir la gran pantalla en un aula abierta a otras culturas y lenguas. Ofrece la oportunidad de descubrir historias en francés mientras se reflexiona de temas sociales como diversidad cultural, la solidaridad o la igualdad de oportunidades.

En esta edición, más de mil alumnos y alumnas de distintos centros educativos de Vigo y Pontevedra han participado en las proyecciones, que cuentan con tres películas especialmente seleccionadas para cada etapa educativa: En primaria, Azur et Asmar (Michel Ocelot, 2006); en la ESO, Les Choristes (Christophe Barratier, 2004) y en bachillerato, La Voie Royale (Frédéric Mermoud, 2023) . Cada filme está acompañado de una guía didáctica que permite trabajar en clase el vocabulario, los temas sociales y los valores que plantean las historias, reforzando, así, el aprendizaje del francés a través del cine. «La Alianza Francesa no es solo una academia de idiomas, sino una asociación cultural dedicada a la promoción de las culturas francófonas», explica Joanna Sitnik, directora de la sede en Vigo. «El festival es un ejemplo perfecto de nuestra misión, por eso, la participación es gratuita y lo difundimos entre todos los colegios», añade.

La organización de Fiestinema es fruto del trabajo conjunto de trece entidades que forman parte de la red nacional. Cada año, los equipos de las distintas sedes visionan varias películas y seleccionan una programación común a todo el país. Para los estudiantes, asistir a Fiestinema no es solo una excursión escolar, sino una oportunidad de escuchar el francés en su versión original y descubrir nuevas formas de expresión. «Aquí el francés no se estudia tan temprano», comenta Sitnik. «El alumnado lo vive como una salida divertida, pero también aprenden vocabulario y cultura. Es una experiencia muy diferente a lo que están acostumbrados, ya que en España casi todo el cine se ve doblado», concreta.

Además de ser la cuna del cine, con los hermanos Lumiére como pregursores, la cinematografía francesa es una de las más prestiosas, reconocida por su enfoque artístico y filosófico. A título personal, Sitnik recomienda La Voie Royale: «Refleja la dureza del sistema meritocrático francés, es muy inspiradora para los jóvenes». Fiestinema busca eso, ampliar la mirada de los alumnos más allá de las aulas.