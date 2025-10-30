La Fiscalía sostiene que el crimen de Coia fue una «ejecución»: «La víctima estaba a su merced»

El juicio por el crimen de Coia ocurrido la noche del 6 de abril de 2024 concluyó este jueves en la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia de Vigo. La Fiscalía se reafirmó en su tesis, la de que fue un asesinato alevoso, señalando ante el jurado popular que deberá emitir el veredicto que el acusado, José Luis Maneiro, disparó a su antiguo amigo Francisco Javier con clara «intención de matar». «No se defendió de nada, lo que hizo fue ejecutar a una persona que en ese momento estaba en el suelo», dijo en referencia a que la víctima estaba «agachada» o «arrodillada» en una situación de indefensión, «a merced» de su agresor.

La acusación particular coincide en la calificación de asesinato que hace la fiscal, pero también introduce una alternativa por delito de homicidio. Uno de los abogados de la familia de la víctima hizo hincapié en las distintas versiones que fue dando el encausado a lo largo de la causa judicial, que alegó que mató a la víctima por miedo ya que llegó a su casa armado con un machete y una barra de acero. «Es una versión fantasiosa», dijo, negando que concurra la atenuante de confesión.

La defensa, mientras, que plantea la libre absolución al entender que concurre una eximente completa , apeló al principio in dubio pro reo e insiste en que su cliente actuó por miedo insuperable y en legítima defensa. «Se vio en peligro ante la posibilidad de ser atacado de forma inminente», razonó el letrado, señalando ante el jurado que la víctima había ido a la casa del acusado con un machete y una barra de hierro y que había antecedentes de «amenazas y violencia».