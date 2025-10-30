Detenido en Peinador al ser detectado con seis armas en la maleta

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre este miércoles cuando iba a salir por el aeropuerto de Peinador con ocho armas en su maleta.

El varón, de 41 años y vecino de Las Palmas, llevaba una maleta en la que, al pasar por el escáner del aeropuerto, le detectaron seis pistolas, un revólver y una escopeta. Todas las armas son de procedencia ilícita y tienen los registros borrados.

El detenido alega que ignoraba el contenido de la maleta y que a él, en un hotel de las proximidades de Peinador, le pagaron 3.000 euros para llevarla y pasarla por el aeropuerto.