Un crucero estadounidense para enmarcar un octubre de oro: 23 atraques con 60.000 pasajeros

El lujoso crucero Silver Dawn puso la guinda este jueves en el puerto de Vigo a un tráfico de cruceros del mes de octubre (el de mayor actividad de todo el año) para enmarcar. En total fueron 23 atraques y el desembarco de 60.000 cruceristas, los últimos 10.000 llegados el miércoles a bordo de los gigantescos Iona y Britannia que protagonizaron la escala más multitudinaria de la temporada.

El Silver Dawn arribó en su tercera y última visita del año con cerca de 500 pasajeros de mayoría estadounidense, en el marco de un crucero de 12 noches entre Londres y Lisboa en el que antes de llegar a Vigo había pasado por Saint Malo, Burdeos, Bilbao y Gijón. El recorrido lo completará con una visita a Leixões tras abandonar el puerto vigués, donde pernoctará, ya que, según informa la Autoridad Porturaria, el buque zarpará en la noche del viernes. El próximo día 4 se reanuda la actividad con la doble escala de Queen Victoria y Renaissance.