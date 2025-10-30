Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un crucero estadounidense para enmarcar un octubre de oro: 23 atraques con 60.000 pasajeros

El lujoso 'Silver Dawn' arribó este jueves al puerto de Vigo

El 'Silver Dawn', este jueves en la ciudad.

El 'Silver Dawn', este jueves en la ciudad. / Alba Villar

Francisco Díaz Guerrero

El lujoso crucero Silver Dawn puso la guinda este jueves en el puerto de Vigo a un tráfico de cruceros del mes de octubre (el de mayor actividad de todo el año) para enmarcar. En total fueron 23 atraques y el desembarco de 60.000 cruceristas, los últimos 10.000 llegados el miércoles a bordo de los gigantescos Iona y Britannia que protagonizaron la escala más multitudinaria de la temporada.

El Silver Dawn arribó en su tercera y última visita del año con cerca de 500 pasajeros de mayoría estadounidense, en el marco de un crucero de 12 noches entre Londres y Lisboa en el que antes de llegar a Vigo había pasado por Saint Malo, Burdeos, Bilbao y Gijón. El recorrido lo completará con una visita a Leixões tras abandonar el puerto vigués, donde pernoctará, ya que, según informa la Autoridad Porturaria, el buque zarpará en la noche del viernes. El próximo día 4 se reanuda la actividad con la doble escala de Queen Victoria y Renaissance.

