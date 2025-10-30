Condenado por agresión sexual a una menor a la que engañó en redes sociales
Un hombre aceptó ayer en la Audiencia de Vigo 3 años de prisión por agresión sexual a una menor en su piso, en Vigo, hechos ocurridos entre 2022 y 2024. La defensa pidió suspender la pena privativa de libertad, pero la Fiscalía y la acusación particular se oponen, por lo que decidirán los magistrados.
El hombre había contactado con la menor por redes sociales haciéndole creer que tenía 22 años y no 37, y fue la madre la niña la que descubrió su verdadera edad tras ir a visitarle a su domicilio.
