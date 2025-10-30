El centro de Vigo visibiliza la situación en Gaza con la exposición «Un pueblo en llamas»

Vigo reafirma su compromiso y apoyo con la situación en Gaza. Este jueves 30 de octubre se ha inaugurado la exposición fotográfica «Un pueblo en llamas», una muestra enmarcada en el programa “Gaza. Entre el horror y la esperanza”, impulsado por la ONG Hoy por ti en colaboración con el Concello. La exposición, instalada al lado del Museo MARCO, permanecerá accesible al público hasta el próximo 10 de noviembre. El evento ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, los fotoperiodistas Sandra Barrilaro y Alex Zapico y Antonio Amaro de la ONG “Hoy por ti”.

El alcalde puso en valor el trabajo de los fotoperiodistas, a quienes calificó como «dos profesionales extraordinarios» porque «gracias a vosotros sabemos lo que ocurre allí y conocemos el riesgo de vuestra profesión». Sobre la muestra en la calle de Príncipe, Caballero señaló que las imágenes “dibujan el horror, inconcebible, espantoso; un horror que queremos que se transforme en esperanza desde el reconocimiento de lo que está ocurriendo” y adelantó que el Concello seguirá apoyando las jornadas organizadas por la ONG “Hoy por ti”, considerando que la lucha del Estado Palestino “va a ser larga”.

La iniciativa busca seguir generando conciencia sobre la situación que vive el pueblo palestino, en un contexto marcado por la reciente escalada de violencia, la expulsión forzada de miles de personas y la amenaza constante a su historia y memoria colectiva. La muestra se presenta como una pieza clave dentro de un programa más amplio que se viene desarrollando en la ciudad, con actividades de sensibilización y reflexión.

La exposición cuenta con la colaboración solidaria de dos reconocidos fotoperiodistas y activistas por los derechos humanos: Sandra Barrilaro y Alex Zapico, quienes han prestado su mirada comprometida para retratar la realidad de Gaza y Palestina desde una perspectiva humana y crítica.

Alex Zapico (Asturias), con una trayectoria iniciada en el año 2000 cubriendo las guerras de Afganistán e Irak, ha trabajado con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, UNICEF y Mensajeros de la Paz. Es autor de libros como Aprendiendo a Mirar y la serie Culturas del Trabajo, y ha dirigido documentales presentados en el Festival Internacional de Cine de Gijón. En los últimos años ha cubierto los conflictos en Ucrania y Gaza desde el Líbano y Cisjordania.

Sandra Barrilaro (Bilbao), especializada en Medio Oriente, fue reconocida en 2016 con el Premio Jerusalén por su activismo en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Es autora de reportajes fotográficos en Palestina, Irak y Egipto, y ha documentado la situación de las mujeres palestinas, el bloqueo y los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Su obra Palestina, una mirada a la injusticia es una referencia en el ámbito del fotoperiodismo comprometido.

Ciclo de cine “Palestina en pantalla”

Durante el jueves 30 y y el viernes 31 de octubre, el Auditorio Mar de Vigo sigue acogiendo el ciclo de cine “Palestina en pantalla”, con documentales y películas que abordan la situación palestina desde una perspectiva humana y social.

En concreto, esta tarde se proyectará “No Other Land”, ganador del Oscar al mejor documental en 2024, obra de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, que narra la resistencia de una comunidad palestina ante su desplazamiento forzoso. Esta proyección será presentada por José Manuel Amoedo, abogado y experto en cine. Cerrará el ciclo el viernes 31 la película de ficción “The Teacher”, de la directora Farah Nabulsi, presentada por Alfonso Castanho, profesor y crítico de cine.

Como cierre del programa, el 1 de noviembre a las 19.00 horas, la Puerta del Sol se convertirá en escenario de “Música y palabras para Gaza”, un evento artístico y solidario con actuaciones de músicos y poetas como As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, GALIOCA (música gallego-brasileira urbana producida por Coke Céspedes), Kaixo y Fillas de Cassandra, dúo gallego que cerrará el evento a las 22.30 horas.