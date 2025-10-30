El bus nocturno duplicará sus plazas y servicios el viernes

El transporte público de Vigo se prepara para la noche más terrorífica del año... y una de las de mayor movilidad. Vitrasa ha anunciado que este viernes 31 de octubre aumentarán más de un 100% el número de plazas y servicios del bus nocturno que el pasado año registró 3.200 viajeros.

Así, la C1 reducirá su frecuencia de paso de 30 a 15 minutos, mientras que las N1 y N4 rebajarán considerablemente el suyo a 35 minutos. Además, los trayectos serán con autocares articulados u oruga, de mayor capacidad.