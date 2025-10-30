El AVE Lisboa-Madrid ratifica su calendario con hitos mientras el Oporto-Vigo sigue esperando plazos

Roma locuta, causa finita. O en el caso de las infraestructuras, Bruselas. La Comisión Europea publicó este jueves su «Decisión de ejecución» sobre la línea de Alta Velocidad entre Lisboa y Madrid, confirmando que dicha infraestructura no estará lista de forma completa hasta 2034 a pesar de que al formar parte del Corredor Atlántico en su red básica obligaba a hacerlo cuatro años antes. Para ese horizonte está prevista, al menos por parte de España, la finalización de la línea entre Vigo y Oporto hasta el Miño. Sin embargo, la más atrasada ya cuenta con un calendario de actuaciones y condiciones para lograrlo, mientras que la que apenas gallega sigue esperando por él.

La Comisión de Transportes reconoce «las limitaciones técnicas y financieras a las que se enfrenta Portugal» y que obligarán a dilatar los plazos, aunque esto no significa un cheque en blanco. Ambos países «presentarán un informe sobre sus actuaciones respectivas —al menos una vez al año— a la Comisión y al coordinador europeo del Corredor Atlántico», el luxemburgués François Bausch nombrado este mes. En ellos estarán «incluidos los compromisos financieros que se hayan contraído en los planes presupuestarios nacionales, y notificarle cualquier retraso significativo que se produzca», según recoge el memorando firmado por ambos ejecutivos.

En total se fijan seis aperturas aperturas parciales antes del 31 de diciembre de 2030, lo que dejaría el tiempo de viaje entre las capitales ibéricas en cinco horas en servicios directos. Entre Madrid y Badajoz pasaría de 4 horas y 18 minutos a unas tres y del lado luso, de 2 horas y 55 minutos a alrededor de dos. En el memorando firmado por el comisario Apostolos Tzitzikostas se detallan los inicios de obras, incorporación de sistemas de seguridad, finalización y financiación europea que han recibido o a la que aspiran. Todo ello cuestiones que garantizarán que en 2034 el trayecto se reduzca en otras dos horas cuando se construya la Tercera Travesía del Tajo y se implante el ERTMS en todo el trazado. Y todo ello cuestiones que en la Eurorregión del norte luso y Galicia, todavía parecen bastante lejanas.

Sin avances hacia el Miño

«Este proyecto es más que una conexión ferroviaria, es un puente para el futuro de la movilidad sostenible y de cohesión europea», aseguró el ministro de Infraestructuras de Portugal, Miguel Pinto Luz. El pasado 26 de febrero se mostraba rotundo durante su participación en un foro con empresarios en Samil. «Las prioridades son claras: Lisboa-Vigo 2032, Lisboa-Madrid 2034», explicaba, antes de avanzar que en el segundo semestre de este año publicaría los trazados y estudios ambientales de «los dos recorridos que necesitamos hacer para la Alta Velocidad a Vigo». El primero entre la estación de Oporto-Campanhã y el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro y la piedra angular, donde se concentrará el recorte del tiempo hasta los 60 minutos, entre Braga y Valença do Minho.

Trazado del AVE entre Vigo y Oporto a su paso por Tui, Valença y el río Miño / Simón Espinosa

Por parte de España, el Ministerio de Transportes adjudicó el lunes 13 de octubre el contrato para la redacción del estudio informativo del tramo entre Porriño y la frontera portuguesa, imprescindible para dar continuidad a la Salida Sur desde la ciudad olívica y que enlazará con el trazado que tiene que construir Portugal hasta Valença. Aún así, sigue sin conocerse el contenido del estudio informativo de dicho tramo desde Vigo, que pese a iniciarse hace ya más de dos años no se ha concluido todavía, esperándose ahora para finales de este ejercicio, lo que supondrá duplicar el tiempo inicialmente previsto con el que contaba la empresa Prointec, que era de 18 meses.

Pese a las reiteradas preguntas de esta redacción, Transportes no ha ofrecido explicaciones sobre el retraso en la tramitación de este documento, que alcanza ya una demora de 15 meses manteniéndose «en redacción». El contrato adjudicado en junio de 2023 por 880.000 euros contemplaba un cronograma de 18 meses de trabajos: doce para realizar catas y redactar y otros seis para exponer el resultado ante posibles alegaciones. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunciaba el pasado 4 de diciembre que «está a punto de concluir» y que «tiene de plazo todavía hasta el 31 de diciembre» para hacerlo.