Alumnos y profesores del CIFP Manuel Antonio exigen un cambio de centro mientras duren las obras: «No se puede respirar»

Polvo, ruidos constantes, productos tóxicos... Los cerca de 2.000 estudiantes y profesorado del CIFP Manuel Antonio se han plantado ante las obras que se están llevando a cabo en el centro educativo desde comienzos de curso. Reclaman que se habiliten otros espacios mientras duren los trabajos.

Y decimos «plantado» porque han salido a la calle, en las inmediaciones del parque comercial Meixueiro donde han cortado la calle y la rotonda, para protestar por la «falta de información» sobre dichas reformas. Reiteran su apoyo a la mejora en el centro, pero no en detrimento de la salud y atención educativa del claustro y alumnado.

«Houbo unha falta de planificación. A nosa fortaleza son as prácticas e non as podemos dar. Temos os talleres da rama de Sanidade pecados dende o inicio do curso e isto afecta a calidade do ensino. Escoitamos a todas horas martillazos, trozos de escombros caer, non se pode respirar nas aulas e pasillos...», cuentan varios profesores que participan de la concentración frente a las puertas del centro vigues, el más grande de FP de toda Galicia.