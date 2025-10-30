Adif acondicionará Vigo-Guixar como la base para el control ferroviario de la provincia

Aunque desde hace una década —y especialmente tras la pandemia con la inauguración del complejo comercial de Vialia— el centro neurálgico de los trenes en Vigo es la estación de Urzáiz, lo cierto es que a la de Guixar aún le queda mucha vida por delante. Al margen de los retrasos en la Salida sur que imposibilitan la concentración en el edificio de Thom Mayne, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) continúa invirtiendo en la terminal de la calle Areal. Su última mejora, además de la renovación del ramal desde Redondela hacia el puerto, consiste en una amplia reforma de uno de sus bloques de oficinas para convertirlo en la principal base o «cerebro» en la gestión del tráfico en la provincia.

El Servicio Itinerante de Circulación (SIC) se establecerá así en el antiguo dormitorio de agentes de Renfe —el edificio blanco al término del parque de Areal— tras una inversión de más de 525.000 euros. Fuentes oficiales apuntan que contará con «una organización más eficiente de los espacios de trabajo», además de una «mejora sustancial en la eficiencia energética» al incorporar luces led, nuevas fachada, cubierta y carpinterías exteriores y otros acabados. En resumen, «un entorno adaptado a las necesidades operativas actuales», aseguran.

El edificio de Adif en Guixar en obras junto a las vías del ferrocarril. / Marta G. Brea

Y es que Adif está comenzando a perfilar su nueva pirámide de organización en el que cada tendrá un núcleo de vigilancia para el tráfico en lugar de personal en varias estaciones. Actualmente en la provincia dispone de personal en las dos estaciones viguesas, Redondela, Pontevedra, Tui y Vilagarcía de Arousa, además de dos SIC en Guixar y Guillarei. Estos últimos son los encargados de cubrir aquellas sin personal fijo, como podría ser en las que ya no cuentan con servicios comerciales.

El objetivo es que todo este personal se concentre en el nuevo complejo de Guixar, que seguirá subordinado al Centro de Regulación y Control (CRC) de Ourense-San Francisco actualmente en fase de modernización por 4,7 millones. Dicho modelo de gestión todavía pendiente de acuerdo con sindicatos, también está en fase de desarrollo en A Coruña. Los trabajos arrancaron durante este verano y deberían estar finalizados antes del próximo, aunque no está previsto que a medio plazo se pueda implantar el citado modelo.

Previsiones de mayor actividad

Mientras tanto, el personal del gestor ferroviario continúa realizando sus trabajos en gabinetes de circulación como el de Urzáiz. No obstante, la mayor disponibilidad de espacios que en el complejo de Vialia o las mejores condiciones de comunicaciones en Guixar decantaron la balanza para elegir la ubicación final. Pese a que el ritmo de reposición de plazas debido a jubilaciones es inferior a lo deseable, las previsiones apuntan a un futuro mucho mejor que el actual en actividad. Actualmente en Guixar hay unos 164 servicios semanales en lo que a pasajeros se refiere, un 45% menos que en 2020 al no recuperarse los regionales de Pontevedra, Valença do Minho y Ponferrada, así como los Trenhotel e Intercity a Madrid, Barcelona y Euskadi.

La creación de un núcleo de Cercanías para el área metropolitana de Vigo y Pontevedra con posibles líneas hacia norte y este supondrá antes de 2027 la primera prueba de estrés para el tráfico ferroviario desde la ciudad. Más adelante, con la llegada del Corredor Atlántico del noroeste, la Autoridad Portuaria confía en aumentar su cuota modal en el ferrocarril con nuevos servicios como la autopista ferroportuaria hacia Madrid que retirará el equivalente a 70 camiones por tren. Esta cifra se sumará al trasiego que sitúa a Guixar como segunda terminal de mercancías gallega con 2.231 mercantes en 2024.