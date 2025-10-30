Acento alemán en el puerto de Vigo

Estos días descansan en Vigo dos veleros-escuela de bandera alemana con sendas expediciones de escolares que realizan viajes de estudios. Al bergantín de 50 metros de eslora Roald Amundsen se unió este jueves el también bergantín de 65 metros Alexander Von Humboldt II, fácilmente reconocible por su casco y velas de color verde, el mismo que el de la firma cervecera Becks, una de las patrocinadoras de la Fundación de entrenamiento en buques de vela alemana o DSST a la que pertenece la embarcación.

Ambas visitas vienen gestionadas por la viguesa Fundación Traslatio, impulsora de éstas y otras escalas de buques escuela en la ciudad. A bordo de estas aulas flotantes realizan sendos viajes de estudios 77 alumnos y alumnas pertenecientes a distintas entidades académicas, en el caso de los 46 escolares del Alexander Von Humboldt II, a una universidad canadiense.

El domingo se espera la llegada de un tercer velero escuela, asimismo de bandera alemana, la goleta Johann Smidt.