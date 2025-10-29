Vigo prohíbe las obras en el centro dos meses para encajar la Navidad y facilitar la movilidad

La que probablemente será la Navidad más grande de la historia Vigo pide paso. Y para ello, el Concello necesita despejar de obstáculos las calles del centro de la ciudad para poder encajar los millones de luces led, adornos gigantes, atracciones y un largo etcétera de atractivos; pero también para facilitar la movilidad miles de turistas que se prevé que visiten Vigo. Por ello, prohibirá realizar obras en el centro durante dos meses y a paralizar todas aquellas que estén en marcha.

El Concello de Vigo ha publicado un bando para informar a empresas y particulares de las calles que deberán dejar despejadas durante la Navidad 2025 y las fechas en las que no solo tendrán que dejar de trabajar en ellas, sino también, en algunos casos, retirar todo el material de obra. A mayores, en algunos casos, las empresas tendrán que reponer además el pavimento para facilitar la circulación en la zona de obras.

¿A qué calles afectará? Según el bando municipal que acaba de ser publicado, habrá dos perímetros en los que se prohibirá la realización de cualquier obra o trabajo que afecte a la vía pública, tanto en la calzada como en las aceras, salvo autorización expresa. Probablemente, una de las obras más importantes que se están realizando en el centro de Vigo que tendrán que frenarse es la de la humanización de la céntrica calle Lepanto.

Perímetro 1: del 13 de diciembre al 7 de enero

El perímetro más grande de prohibición de obras se activará enntre el 13 de diciembre y el 7 de enero. Dentro del mismo, se prohíbe la realización de cualquier obra o trabajo que afecte a la vía pública, tanto en la calzada como en la acera, salvo autorización expresa de la Concejalía de Seguridad. Afecta a todas las calles de la zona urbana de Vigo delimitada por los siguientes viales:

Doctor Corbal, Buenos Aires, Travesía de Vigo, Aragón, Jenaro de la Fuente, Avda. Martínez Garrido, Avda. Arquitecto Palacios, Avda. Castrelos, Avda. Portanet, Avda. Citroën, circunvalación Oeste hasta Bouzas

Cualquier obra que se esté realizando dentro de este perímetro en la vía pública debe quedar terminada el viernes 12 de diciembre a las 24.00 horas. Las empresas están obligadas a reponer el pavimento y la señalización para permitir la libre circulación de personas y vehículos. Deben, por lo tanto, retirar casetas, vallas, materiales de obra, maquinaria, colectores de obra, sacos de residuos o cualquier otro acopio de material en la vía pública con la limpieza de calzada y aceras en las calles y espacios públicos afectados.

Perímetro 2: del 11 de noviembre al 12 de enero

Montaje de adornos de Navidad en Vigo. / Marta G. Brea

Las restricciones por la Navidad serán más largas en la zona más céntrica y empezarán ya el 11 de noviembre de 2025. El encendido de las luces de Navidad de Vigo, que todavía no se ha hecho oficial, apunta al fin de semana del 15 de noviembre. La prohibición de realizar obras o cualquier trabajo que afecte a la vía pública queda prohibido desde el día 11 de noviembre hasta el 7 de enero de 2026 en las siguientes calles y en todas las que queden dentro de este perímetro:

Isaac Peral, García Barbón, Alfonso XIII, Lepanto, Gran Vía, María Berdiales, Ronda Don Bosco, Cachamuíña, Falperra, Paseo de Alfonso XII y Poboadores

Multas

En el citado bando se advierte a las empresas que el incumplimiento de estas normas dará lugar a la iconación de un expediente sancionador y a la imposición de la multa en la cuantía máxima establecida en la vigente legislación de régimen local, así como a la inmediata paralización de las que se inicien.