Peajes AP-9: cuáles se pueden reclamar y cómo hacerlo tras la sentencia del Supremo

Audasa tendrá que devolver parte de los peajes cobrados durante las obras del puente de Rande. Así lo determina la sentencia firme del Tribunal Supremo y que concluye que la concesionaria incurrió en práctica abusiva por cobrar las tasas a los conductores durante los trabajos desarrollados entre febrero de 2015 y junio de 2018.

La sentencia inicial dictada en el 2020 por en Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, que ahora ratifica íntegramente el Alto Tribunal, detalla las más de 80 incidencias, con día, hora y punto kilométrico, que afectaron a la circulación y que motivan la devolución de los peajes:

El 4 de febrero de 2015, entre las 19:35 y 19:49 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 148,8 a 151.

El 2 de marzo de 2015, entre las 15:58 y 18:03 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 150 a 149.

El 1 de abril de 2015, entre las 19:34 y 19:44 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149,5 a 150,5.

El 6 de abril de 2015, entre las 13:18 y 13:59 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 150,5 a 148,5.

El 4 de mayo de 2015, entre las 16:26 y 16:43 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 151.

El 25 de mayo de 2015, entre las 23:37 y 23:40 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146 a 149,8.

El 20 de junio de 2015, entre las 14:41 y 16:16 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 21 de junio de 2015, entre las 13:12 y 13:44 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 152.

El 22 de junio de 2015, entre las 07:47 y 13:52 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 137,8 a 147.

El 6 de julio de 2015, entre las 07:53 y 08:16 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 150 a 150,7.

El 12 de julio de 2015, entre las 23:15 y 24:00 horas (o 00:00 horas del 13 de julio) en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 150.

El 21 de julio de 2015, entre las 15:46 y 15:54 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 148 a 150; entre las 15:52 y 17:12 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 150,5 a 152; y entre las 16:54 y 17:57 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 151 a 153 y kilómetros 0 a 3,5 de la denominada AP-9V.

El 25 de julio de 2015, entre las 11:54 y 14:05 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 148 a 152.

El 30 de julio de 2015, entre las 10:34 y 10:39 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 149,5.

El 1 de agosto de 2015, entre las 12:00 y 15:08 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 149.

El 13 de agosto de 2015, entre las 14:40 y 14:03 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 145 a 151.

El 24 de agosto de 2015, entre las 11:40 y 12:51 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 149.

El 6 de septiembre de 2015, entre las 21:40 y 22:56 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146 a 151.

El 24 de noviembre de 2015, entre las 08:37 y 09:13 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 148 a 151,5.

El 7 de diciembre de 2015, entre las 08:25 y 09:19 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 148 a 150.

El 7 de marzo de 2016, entre las 08:49 y 09:11 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 151.

El 2 de abril de 2016, entre las 18:05 y 19:08 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147,5 a 150.

El 9 de mayo de 2016, entre las 20:16 y 21:20 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 151.

El 23 de junio de 2016, entre las 18:54 y 19:20 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 150.

El 28 de junio de 2016, entre las 15:48 y 17:12 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 150,5.

El 15 de julio de 2016, entre las 08:42 y 09:24 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146 a 149.

El 17 de julio de 2016, entre las 11:20 y 13:26 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 150.

El 23 de julio de 2016, entre las 12:45 y 14:03 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 24 de julio de 2016, entre las 11:18 y 13:44 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 151.

El 7 de agosto de 2016, entre las 11:38 y 14:10 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 12 de agosto de 2016, entre las 11:25 y 11:42 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 148,5 a 150.

El 21 de agosto de 2016, entre las 12:57 y 14:26 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147,5 a 153.

El 4 de septiembre de 2016, entre las 21:25 y 22:50 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 149.

El 12 de septiembre de 2016, entre las 14:15 y 15:11 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 151 a 152,5 y kilómetro 2 de la denominada AP-9V.

El 21 de septiembre de 2016, entre las 09:05 y 12:44 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146 a 150.

El 4 de noviembre de 2016, entre las 09:28 y 10:28 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146 a 148,5.

El 6 de noviembre de 2016, entre las 13:41 y 13:58 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 151 a 153.

Entre las 22:00 horas del 10 de noviembre de 2016 y las 05:05 horas del 11 de noviembre de 2016 en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 151 a 158.

El 30 de noviembre de 2016, entre las 08:37 y 09:27 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 150 a 152.

El 1 de diciembre de 2016, entre las 08:59 y 09:20 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 152 y kilómetros 0 a 3 de la denominada AP-9V.

El 13 de enero de 2017, entre las 15:48 y 16:17 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 152, y entre las 16:18 y 18:03 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 153.

Entre las 22:36 horas del 23 de enero de 2017 y las 03:12 horas del 24 de enero de 2017 en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 149.

El 3 de marzo de 2017, entre las 13:50 y 15:54 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 151 a 153 y kilómetros 0 a 4 de la denominada AP-9V.

El 22 de marzo de 2017, entre las 08:58 y 09:10 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 151 a 152,5.

El 24 de abril de 2017, entre las 15:22 y 16:01 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147,5 a 150.

El 8 de mayo de 2017, entre las 08:05 y 09:14 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 149.

El 11 de mayo de 2017, entre las 09:05 y 10:30 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 146,9 a 149,8.

El 5 de junio de 2017, entre las 19:45 y 20:13 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 148 a 150.

El 8 de junio de 2017, entre las 18:42 y 19:49 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147,5 a 152, y entre las 19:14 y 19:49 horas en los kilómetros 0 a 2 de la denominada AP-9V.

El 13 de junio de 2017, entre las 08:21 y 08:57 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 150 a 151,5.

El 15 de junio de 2017, entre las 15:25 y 17:01 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147,2 a 152.

El 30 de junio de 2017, entre las 19:00 y 21:13 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 2 de julio de 2017, entre las 12:46 y 14:29 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 148 a 152.

El 4 de julio de 2017, entre las 14:50 y 16:59 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 4 de agosto de 2017, entre las 19:31 y 22:01 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 6 de agosto de 2017, entre las 21:25 y 22:09 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146,5 a 149.

Entre las 23:09 horas del 6 de agosto de 2017 y las 00:38 horas del 7 de agosto de 2017 en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147,5 a 149.

El 12 de agosto de 2017, entre las 12:33 y 14:22 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 151,6.

El 13 de agosto de 2017, entre las 11:51 y 13:54 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 16 de agosto de 2017, entre las 21:29 y 22:24 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 150.

El 19 de agosto de 2017, entre las 11:34 y 14:06 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 151.

El 20 de agosto de 2017, entre las 11:51 y 13:49 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 150 a 153.

El 22 de agosto de 2017, entre las 15:00 y 15:59 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 15 de septiembre de 2017, entre las 07:27 y 08:16 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146 a 150.

El 28 de septiembre de 2017, entre las 08:54 y 09:31 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 146 a 151.

El 25 de octubre de 2017, entre las 08:50 y 09:23 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 151 a 152.

El 27 de octubre de 2017, entre las 07:26 y 09:14 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 150.

El 30 de noviembre de 2017, entre las 19:08 y 21:30 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 150 a 153.

El 13 de febrero de 2018, entre las 11:43 y 13:31 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 149.

El 16 de febrero de 2018, entre las 15:15 y 16:16 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 152.

El 14 de marzo de 2018, entre las 08:55 y 10:15 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 148.

El 27 de marzo de 2018, entre las 22:45 y 22:58 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 147 a 147,1.

El 13 de abril de 2018, entre las 16:03 y 16:26 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 150.

El 20 de abril de 2018, entre las 15:41 y 17:54 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 6 de mayo de 2018, entre las 13:54 y 14:12 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 149 a 151.

El 11 de mayo de 2018, entre las 15:15 y 21:29 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 147 a 152.

El 14 de mayo de 2018, entre las 08:22 y 10:25 horas en los carriles sentido Vigo, kilómetros 149 a 151.

El 15 de mayo de 2018, entre las 09:27 y 09:45 horas en los carriles sentido Pontevedra, kilómetros 148,8 a 150.

Además de estas, hay otras cuatro incidencias que la demandada admite. De ellas hay una, la del 22 de mayo de 2018, sobre la cual no consta el horario, a qué carriles afectó ni la intensidad de la afectación, por lo que no se puede tener en cuenta. En relación con las otras tres, se sabe a qué carriles afectaron y pueden deducir la intensidad de la afección al tráfico, suficiente como para tenerlas en cuenta, y también pueden calcular prudentemente los horarios, teniendo en cuenta los datos aportados:

El 24 de mayo de 2018, entre las 09:00 y 10:00 horas (lo calculamos así atendiendo a que había demoras de hasta 10 minutos y a que las retenciones llegaron a ocupar toda la longitud del Puente de Rande) en los carriles sentido Pontevedra. La incidencia afectaría al tramo en obras.

El 28 de mayo de 2018, entre las 08:00 y 09:00 horas (haciendo un cálculo similar al del supuesto anterior) en los carriles sentido Vigo. La incidencia afectaría al tramo en obras.

El 30 de mayo de 2018, entre las 19:33 y las 20:33 horas en los carriles sentido Pontevedra. La incidencia afectaría al tramo en obras.

Cómo solicitar la devolución

Los usuarios que hayan sido afectados por alguna de las 81 incidencias referidas podrán instar que se les reconozca como beneficiarios de la condena, y para ello deberán aportar los siguientes datos:

Acreditación de su condición de consumidores mediante los documentos que estimen oportunos (informe de vida laboral, publicación en boletín oficial de nombramiento como funcionarios, resolución o comunicación que acredite la condición de pensionista…)

Acreditación de que circularon por tramos de la AP-9, afectados por las 81 incidencias enumeradas en esta Sentencia, durante las fechas y franjas horarias señaladas en cada una de esas incidencias (recibo del peaje, extracto del telepeaje)

Acreditación de las cantidades concretas abonadas por peajes en esos tramos afectados porlas 81 incidencias (recibo del peaje, extracto del telepeaje)

La propia Audasa ha habilitado un buzón especial y exclusivo para los afectados al que dirigir las solicitudes indicando en el asunto «Reclamación Sentencia TS 2441/2025» acompañado de la documentación requerida al correo 81incidencias@audasa.es