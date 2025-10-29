Radiólogos de toda Galicia manifiestan su apoyo a los que están en huelga en el Chuvi

El comité de huelga de los radiólogos que hacen guardias físicas en el Chuvi solicitaron a profesionales de otras áreas sanitarias que les mostraran su apoyo en la tercera semana de su paró indefinido para reclamar un tercer profesional de refuerzo. Además de en Vigo, recibieron el respaldo de profesionales en Lugo, Santiago y Pontevedra.

En esta última área, los radiólogos leyeron un manifiesto en «apoyo y reconocimiento» a sus compañeros de Vigo, «que atraviesan un momento difícil en su lucha por una atención digna, segura y de calidad». «Mejores condiciones no es un privilegio, es un acto de responsabilidad con la sanidad pública», defendieron.

La huelga comenzó el 6 de octubre y cada día se suspenden, al menos, cien pruebas, sin contar las que ya no se llegan a programar en horas extras. Son más de dos mil exploraciones en un servicio con importantes demoras.

En este tiempo, el Sergas hizo una propuesta y el comité de huelga otra contrapropuesta, sin llegar a buen término. Las posturas están enconadas. El pasado viernes, el Sergas remitió un «comunicado del Servicio de Radiología» en el que se hace «un llamamiento respetuoso pero firme al comité de huelga para que se abra a un diálogo inclusivo, transparente y representativo de todo el colectivo médico». Secundan la huelga 24 de los 27 radiólogos con guardias y hay otros 19 que no las hacen y, por tanto , no están de huelga. Dieciséis de estos últimos han trasladado a la Gerencia estar «molestos» por un «comunicado no firmado» que parece hablar desde una mayoría, sin que se hubiera consensuado. Expresan su respeto por sus compañeros que hacen guardias y entienden sus reivindicaciones. Piden una negociación rápida que tenga en cuenta sus reivindicaciones y acabe cuanto antes con el conflicto.