Povisa debe actualizar su «Plan de Igualdad»
La Inspección de Trabajo ha sancionado a Povisa por ocultar documentos a la hora de elaborar su plan de igualdad, de modo que ha instado al hospital vigues a replantear dicho manual a instancias de la CIG, sindicato qur decidió no rubrircar el plan de igualdad, que debe garantizar un trato no discriminatorio por razón de sexo.
