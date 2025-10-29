Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Povisa debe actualizar su «Plan de Igualdad»

La Inspección de Trabajo ha sancionado a Povisa por ocultar documentos a la hora de elaborar su plan de igualdad, de modo que ha instado al hospital vigues a replantear dicho manual a instancias de la CIG, sindicato qur decidió no rubrircar el plan de igualdad, que debe garantizar un trato no discriminatorio por razón de sexo.

