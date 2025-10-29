El 7% de las viviendas a la venta en Vigo ya cuestan más de un millón de euros

El mercado de la vivienda en Vigo continúa en precios desorbitados. Pisos de apenas 60 metros y una habitación que cuestan más de 200.000 euros y con dos dormitorios se van ya a más de 300.000, en muchos casos incluso ya sin garaje. Actualmente, solo en la ciudad, hay más de 1.700 viviendas a la venta, entre obra nueva y de segunda mano. Uno de los aspectos que más llama la atención es que aproximadamente el 7% de esos inmuebles cuestan ya más de un millón de euros. Concretamente, en torno a unos 130 se ofrecen por esos precios.

La mayoría, obviamente, son casas de lujo cerca de la playa, ubicadas sobre todo en Alcabre, Canido y San Miguel de Oia. Se trata de viviendas con comodidades que parecen de película, como un chalé independiente en la calle Carlos Blanco Yáñez, en Canido, que se ofrece por 1,5 millones y que cuenta con un garaje con capacidad para cinco coches o con una espectacular piscina con acceso directo desde el salón, además de unas impresionantes vistas de la ría.

El chalé más caro actualmente en Vigo paradójicamente no se encuentra en esas zonas de playa, sino en pleno centro, a pocos pasos de Plaza de España. Se ubica concretamente en la calle Aríns, en el entorno de O Castro, y su precio asciende a tres millones. Precisamente el precio se justifica por la ubicación: es difícil encontrar casas de lujo en el casco urbano, pues la mayoría están ubicadas en las afueras. En el centro también hay pisos que son completamente inaccesibles para la gran mayoría de la población.

En plena Plaza de Compostela, por ejemplo, hay una vivienda de más de seiscientos metros y ocho habitaciones en una segunda planta que cuesta 2,6 millones. Se ubica en un edificio histórico de la zona que fue rehabilitado recientemente.

Pero sin duda llama la atención que hay varios inmuebles de lujo que están ubicados en barrios como Teis o Navia. En el segundo caso, en la calle Redondo se ubica un chalé de más de 520 cuadrados con piscina y un enorme jardín que cuesta 1,6 millones de euros, en un barrio precisamente que está dominado por las viviendas accesibles, pues es donde más se han desarrollado y se desarrollarán más pisos de protección para las familias que no pueden permitirse pagar lo que están pidiendo en el mercado libre.

Hay que tener en cuenta, además, que los pisos de lujo tienen una enorme salida en la ciudad. Lo cierto es que cuando salen a la venta, en muchos casos se venden a los pocos días. Porque pese a que la gran mayoría no puede acceder a esas viviendas, los que se las pueden permitir, es decir, los millonarios, las compran o para vivir en ellas o como forma de inversión.

Obra nueva

Más allá de todos estos pisos y casas de lujo que están en el mercado, la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha llevado a que las promotoras estén acelerando la construcción y la comercialización de obra nueva en la ciudad. Concretamente, hay ahora mismo disponibles a la venta más de cien viviendas a estrenar en Vigo. La mayoría, además, se encuentra ya en fase ya de obra.

El problema es que pese a que la oferta se va ampliando, los precios continúan completamente disparados: el 82% de esos pisos nuevos cuestan más de 300.000 euros. Es decir, solo hay veinte disponibles por debajo de ese precio. Y los más económicos son, en la mayoría de casos, estudios, bajos exteriores y de dimensiones muy reducidas, la mayoría de ellos sin plazas de garaje donde poder aparcar el coche.