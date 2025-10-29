Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mozart y Martini, por el Orfeón Terra A Nosa

El Orfeón Terra A Nosa interpreta hoy en el Teatro Afundación el Réquiem de Mozart y el Magnificat de Battista Martini. El concierto pertenece a la temporada de Abonos de Clásica de otoño y se iniciará a las 20.00 horas con una previsión de 65 minutos de duración.

