Doble escala inesperada de cruceros en Vigo

Las huelgas portuarias en Portugal han regalado este miércoles al puerto de Vigo la inesperada visita de otro crucero. En esta ocasión se trata del Britannia, cuyo destino inicial era Lisboa, pero que, cosas del azar, el venir a Vigo le hace coincidir con su compañero de flota Iona cuya escala sí estaba programada, y que de rebote, protagonizan el desembarco más numeroso de todo el año. A bordo de estos dos gigantes cuyas esloras suman 674 metros, llegaron a la ciudad 10.212 pasajeros y 3.056 tripulantes (13.268 personas en total), según informó la consignataria Pérez y Cía.

Entre el pasaje se hizo notar una nutrida representación infantil y juvenil, aprovechando que esta semana el alumnado de los centros de enseñanza de Inglaterra y Gales disfruta de vacaciones. El Iona atracó en viaje de una semana desde Southampton, con Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo como puertos de escala.

De esta gira disfrutan 6.240 pasajeros que pondrán fin a su recorrido el próximo sábado. Por su parte, los 3.972 cruceristas del Britannia, llegan a Vigo de regreso a Inglaterra donde culminarán un recorrido por Madeira y Canarias en el que también pasaron por Cádiz. El lujoso Silver Dawn cerrará este jueves la intensa programación de cruceros de octubre, la más numerosa del año.