El Chuvi tendrá la primera unidad infantil de paliativos gallega
La Consellería de Sanidade pondrá en marcha un nuevo Plan de Cuidados Paliativos para el período 2026-2030. Por primera vez, se incluya una línea específica para este ámbito en la atención pediátrica.
En este marco, la primera unidad pediátrica estructural de cuidados paliativos se organizará en el Área Sanitaria de Vigo, según anunció ayer el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el Parlamento de Galicia.
El Hospital Álvaro Cunqueiro cuenta con un equipo de cuidados del paciente crónico complejo pediátrico y de atención de cuidados paliativos desde el año 2020. Pero los profesionales tienen dedicación parcial a ella y no se puede llamar formalmente unidad porque falta asignarle documentalmente una cama en habitación individual que, en la práctica, ya utilizan.
Esperaban también este plan estratégico autonómico, además, para fijar las directrices de su trabajo y los recursos de los que dispondrán.
Calcularon que hay entre 120 y 200 pacientes crónicos complejos al año y la mitad podrían beneficiarse de esta unidad.
