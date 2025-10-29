Apenas la mitad de los bienes costeros con valor cultural en Vigo se conservan en un buen estado

La Xunta cuenta ya con un punto de partida para exprimir el potencial de la costa gallega tras elaborar un catálogo que recoge los bienes de valor cultural situados en el litoral de la Comunidad, un documento que abre hoy su período de información pública para recoger aportaciones y alegaciones de cualquier persona y poder aprobar así definitivamente el documento.

De los casi 1.600 elementos catalogados en el conjunto de Galicia, la Xunta ha identificado en Vigo un total de 54 «que estacan por su valor patrimonial, arquitectónico o cultural», aunque algo menos de la mitad presentan un estado de conservación óptimo o aceptable, según recogen las fichas individualizadas elaboradas por los departamentos autonómicos de Cultura y Medio Ambiente. Se incluyen en el listado antiguas fábricas industriales, faros, puentes, playas, edificios administrativos o yacimientos.

El principal objetivo del análisis realizado por el Gobierno gallego es identificar oportunidades de recuperación y puesta en valor de elementos en estado de abandono o con un uso desaprovechado, actuando sobre ellos manteniendo, eso sí, en todo momento su protección asegurada. La Xunta pone sus ojos especialmente en aquellas de tipología arquitectónica o industrial, que en Vigo ascenderían a una treintena, aunque muchos de los catalogados en estos apartados tienen están a pleno rendimiento a día de hoy. La Xunta destaca que «cuenta con una herramienta inédita para dar un salto cualitativo en la gestión del patrimonio costero para darle a elementos una segunda vida».

En este listado se encuentran en buen estado edificios situados en el entorno de Plaza de Compostela y Montero Ríos como pueden ser la sede administrativa de la Xunta, las sedes de la Comandancia Marina o de la Aduana y la Estación Marítima, pero también el edificio Kelvin de la ETEA, el Museo del Mar o el faro de las Islas Cíes.

A un nivel aceptable, por su parte, se catalogan los jardines de Areal o Elduayen, la sede del Real Club Náutico el puente de Os Muíños, el paseo de Os Cedros de Alcabre o la capilla de la Virxe do Carme en O Vao.

Mientras, el paso del tiempo y el cierre de puertas de algunas fábricas han derivado en el abandono de instalaciones de alto valor patrimonial y cultural, cuyo estado aparece reflejado en el catálogo como muy deficiente. Así, en Teis se reflejan elementos como la fábrica de conservas Virci, pero también arquitectura industrial situada en las Islas Cíes.

Asimismo, el trabajo elaborado por la Xunta tilda de «deficiente» la conservación de bienes catalogados como la villa romana de Toralla, la playa de Figueiras o la fábrica de conservas Cerqueira, en Canido. Estas instalaciones, sin embargo, podrían tener ya un nuevo futuro encaminado, una vez que el Concello concedió en agosto licencia a la propiedad para la rehabilitación de una de las dos edificaciones en pie y para la reestructuración de la segunda, contemplándose usos terciario y residencial. También merece especial protección para la Xunta, por ejemplo, la placa conmemorativa instalada en la playa Fontes.

Los yacimientos y sitios arqueológicos tienen también un espacio reservado en el documento presentado por la Xunta para su aprobación, enumerándose hasta 16 elementos de estas características como los petroglifos Laxelas, el Refugio de A Ermitaña, las Salinas del Lagares, el castro de la Punta de O Muíño do Vento o los fragmentos cerámicos de la isla de San Martiño.