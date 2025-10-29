La Autoridad Portuaria redujo en un 90% la huella de carbono de sus actividades

La Autoridad Portuaria de Vigo vuelve a situarse al frente de la lucha contra el cambio climático. El presidente de la entidad, Carlos Botana, participó este martes en la III Conferencia das Partes da Alianza Galega polo Clima, celebrada en el Tinglado, donde estuvo acompañado por la directora xeral de Energías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, y la subdirectora, Teresa Bernal.

En su intervención el máximo responsable portuario resaltó la importancia de la colaboración público-privada para impulsar estos proyectos. «En la Autoridad Portuaria de Vigo somos muy conscientes de la importancia de crear estos foros», declaró, mientras recordaba que forman parte de esta iniciativa desde hace un trienio con el objetivo de «situar a Galicia a la cabeza de las regiones europeas en la lucha contra el cambio climático», dijo recordando el apoyo de la Xunta.

Botana resaltó los datos de reducción de la huella de carbono conseguidos en el organismo con un descenso del 90% en el caso concreto de la Autoridad Portuaria y un 41% por parte de las empresas que forman parte de su comunidad. A su vez, recordó los proyectos de energías renovables ya ejecutados y previstos que «reafirman el compromiso con la sostenibilidad», entre los que sobresalen las placas fotovoltaicas en sus instalaciones, los «Peiraos do Solpor» o un aerogenerador previsto en Bouzas.