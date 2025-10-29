Un motorista trasladado y un atropello en un día accidentado en Vigo
En la calle López Mora, además, un turismo impactó contra un Vitrasa
Martes accidentado en la ciudad con hasta tres siniestros. El más importante ocurrió esta tarde en la avenida de Beiramar, donde chocaron un turismo y una motocicleta cuyo conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro.
El segundo de los percances sucedió en la calle López Mora. Un coche y un autobús urbano, un Vitrasa, acabaron colisionando provocando únicamente daños materiales.
Finalmente, el tercero fue en la vía Ernesto Lecuona, en la que una persona sufrió un atropello mientras un vehículo trataba de estacionar.
