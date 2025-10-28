Las gallegas XAC y Abeconsa construirán la planta de chips fotónicos de Vigo

Último paso completado para que la fábrica de chips fotónicos de Vigo sea una realidad en 2027. El Consorcio de Zona Franca adjudicó este martes la construcción de la planta de Sparc en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) por 8.159.790,5 euros, culminando así un proceso de licitación iniciado el 8 de julio. La elegida para ejecutar este proyecto úncio en España ha sido la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la viguesa Xestión Ambiental de Contratas S.L. y la coruñesa Abeconsa S.L.U. al ser la oferta con mayor puntuación y mejor relación calidad precio.

Así lo ha ratificado este martes el Comité Ejecutivo del Consorcio a propuesta de la Mesa de Contratación del organismo estatal. Al proceso de licitación optaron 17 empresas entre las que se encontraban las principales constructoras del país como Ferrovial, San José, Acciona, Copasa o Dragados. No obstante, han sido dos «locales» las que han logrado ser las mejores postoras a un contrato con 18 meses de ejecución que deberán arrancar antes de que finalice este año.

La empresa olívica ha sido la responsable de la reforma de la Praza da Miñoca, el paseo Pinzón de Baiona o el Auditorio y Escuela de Música de O Grove que fueron distinguidos en los premios Galegos de Arquitectura 2023. Por parte de la herculina sobresalen la urbanización de la primera y segunda fase de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) y la reforma de naves de la propia Zona Franca en Bouzas o Nigrán.

El delegado del Estado para Zona Franca, David Regades, señaló que «con la ejecución de la fábrica iniciamos el proceso de una nueva etapa industrial en Vigo que supondrá generación de riqueza y empleo tecnológico, el de mayor valor añadido, que ya lideramos en todo el Estado». Así, el objetivo es que en 2027 se puedan estar fabricando chips «made in Vigo» desde su diseño hasta su empaquetado.

Datos del proyecto de la fábrica de Sparc en Vigo / Simón Espinosa

El complejo se ubicará en la parcela 8.02 del PTL, ubicado en la calle C del polígono de Valladares. Se estima que generará más de 700 puestos de trabajo directos e indirectos cuando esté a pleno rendimiento. Entre ellos se encuentran los 200 ingenieros altamente cualificados, de los cuales una veintena ya trabajan en la «estructura técnica» desde la calle Areal. El objetivo de Sparc es que en junio esta cifra se incremente hasta los 50, motivo por el cual algunos de estos perfiles sénior ya están buscando vivienda, colegio y otros servicios ante su mudanza a la ciudad.

Anteproyecto de naves de la Plisan

La misma reunión del Consorcio sirvió para adjudicar el desarrollo de las nuevas naves de Zona Franca en la Plisan. La oferta conjunta de Alfonso Penela y Antonio Reboreda Martínez ha sido la mejor valorada para la redacción del anteproyecto, proyecto básico, de ejecución y dirección facultativa de esta obra en las parcelas LE1 y LE2 del citado polígono. Entre los criterios para este contrato de 919.180 euros (IVA no incluido) destacan «la calidad arquitectónica, la sostenibilidad y el sistema constructivo» de un proyecto que superará los 30 millones de euros de inversión.

En abril cerró la compra de estos terrenos por en los que contempla 19 naves modulares y diáfanas, de alrededor de 1.000 metros cuadrados, que se construirán en diferentes fases. El Consorcio las destinará en régimen de alquiler a empresas dentro del espacio propio que tiene de los 42.000 metros en el puerto seco. De esta manera, busca dar respuesta a la altísima demanda de suelo industrial en el sur de Galicia. Actualmente sus polígonos de Bouzas, Balaídos, A Granxa, PTL y Porto do Molle tienen una ocupación de prácticamente el 100%.