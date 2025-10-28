La Xunta garantiza que todos los informes son favorables para el túnel de Elduayen

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, garantiza que todos los informes dependientes de la Xunta para poder ejecutar la prolongación del túnel que arranca en Porta do Sol hasta Torrecedeira son ya favorables y que el Concello de Vigo tiene vía libre para tramitar la obra con el pertinente proyecto constructivo.

Vázquez manifestaba esto en una visita a Vigo tras explicar que todo lo referido a la protección del olivo y la colonia de pájaros está ya recogido en la documentación tras la solicitud de informes requerida por el Concello y dice que «ya no hay disculpas para no seguir avanzando».

Es, sin embargo, en los plazos de elaboración de estos documentos donde vuelven a chocar la Xunta y el gobierno municipal, ya que el alcalde, Abel Caballero, señalaba horas después de las palabras de la conselleira que «siguen intentando engañar, porque enviamos todo el 16 de junio a Cultura y Medio Ambiente y como no habían contestado, el 21 de octubre mandamos otro requerimiento». El regidor dijo que ayer no habían recibido ningún informe, aunque apuntó que «seguramente mañana (por hoy) sí».

La visión de Ángeles Vázquez es opuesta y aseguró que la petición del Concello llegó «la semana pasada sin que hubiese comunicaciones previas». La conselleira evitó entrar en polémicas y lo justificó como «un error humano como los que yo puedo cometer».