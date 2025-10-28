El TSXG ordena investigar el cierre del aula de 4º Infantil en el CPR Compañía de María

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó el recurso contencioso presentado por el ANPA del Colegio Compañía de María que ordena al juzgado investigar el cierre de una unidad de 4º de Infantil. Las familias del centro concertado protestaron contra la Consellería de Educación en mayo de este año ya que, sin previo aviso, se decidió rebajar de 60 a 40 las plazas vacantes para este primer curso de Educación Infantil, de modo que 20 familias se quedaban fuera.

Las quejas llegaron hasta los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, si bien en primera instancia, un juzgado de Pontevedra decidió directamente no admitir su recurso alegando un error en la presentación del mismo; dice que el recurso tendría que haber sido presentado frente a la Resolución de la Consellería que acuerda modificar el concierto educativo —que pasa de 3 unidades en 4º de Infantil a 2— y no ante la «nota informativa interna» en el proceso de admisión que impide que optar a estas 20 plazas.

Sin embargo, el TSXG da la razón al ANPA al apreciar que sí se produjo una «modificación» de la «asignación de plazas» y que, al menos, se tramite para saber si fue ajustado a Derecho o no.