El embalse de Eiras remonta un 22% en una sola semana por el primer frente de lluvias
La principal presa del área de Vigo alcanza el 70% de su capacidad aunque sigue por debajo de los niveles de 2024
Zamáns y Baíña apenas remontan tras los meses de sequía
Buenas noticias desde el cielo. Las lluvias de la última semana han permitido que el embalse de Eiras, el principal del área metropolitana de Vigo, pase en apenas siete días del 48,11% de su capacidad al 70,53% de la misma. Esta subida gracias a las fuertes precipitaciones en la zona de Fornelos de Montes ha sido de 4,97 hectómetros cúbicos y garantiza el agua para los próximos meses después de la grave sequía de este verano.
El incremento en el aforo del embalse en el río Oitavén pone de relieve su buena ubicación, aunque también sus limitaciones. Así, pese a seguir por debajo de los niveles en los que estaba hace ahora un año (78,18%), lo cierto es que la presa está ya casi al límite de su capacidad al restringirse su aforo al 80% durante el invierno ante posibles lluvias torrenciales.
Desgraciadamente la situación no ha mejorado tanto en el caso de Zamáns (49,58%) y Baíña (26,24%) que apenas suben unas décimas. Es por ello que Augas de Galicia mantendrá la situación de prealerta en todo el área de Vigo durante al menos una semana más.
