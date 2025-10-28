La «reina Ana» repite en el Puerto de Vigo
El elegante crucero llego a la ciudad olívica prácticamente al completo
No decae el tráfico de cruceros en el puerto de Vigo que va camino de convertirse este año en el más importante de su historia. Esta vez el invitado ha sido el británico Queen Anne, que desde el pasado año engrosa la flota de la centenaria naviera Cunard Line tras ser construido en astilleros Arribó el elegante crucero a Vigo prácticamente al completo de su aforo, con una expedición de 2.946 pasajeros y 1.242 tripulantes en recorrido ibérico de una semana de duración desde Southampton, en el que tan solo se detiene en Vigo y Lisboa.
Algo mayor que el Queen Victoria, de reciente visita, la eslora del Queen Anne alcanza los 311 metros de eslora por 36 de manga y su registro bruto supera las 113.000 toneladas. El próximo 4 de noviembre regresará a Vigo coincidiendo con el francés Renaissance.
