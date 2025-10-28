Ratifican 8 años de cárcel para el vigués que apalizó a su mujer

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó la condena de ocho años y siete meses de cárcel a un vecino de Vigo de 56 años que maltrató a su pareja hasta el punto de que terminó perdiendo un riñón.

Según los hechos probados, el 11 de febrero de 2023, el hombre «le propinó reiteradas patadas y golpes por todo el cuerpo». Al día siguiente la mujer fue a urgencias por el dolor en la zona lumbar. Debido a la agresión, sufrió un trauma renal que hizo que le tuvieran que extraer un riñón.