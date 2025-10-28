Ratifican 8 años de cárcel para el vigués que apalizó a su mujer
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó la condena de ocho años y siete meses de cárcel a un vecino de Vigo de 56 años que maltrató a su pareja hasta el punto de que terminó perdiendo un riñón.
Según los hechos probados, el 11 de febrero de 2023, el hombre «le propinó reiteradas patadas y golpes por todo el cuerpo». Al día siguiente la mujer fue a urgencias por el dolor en la zona lumbar. Debido a la agresión, sufrió un trauma renal que hizo que le tuvieran que extraer un riñón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Davila 23/10/2025
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- La repentina muerte de la camionera e infuencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Un miembro del jurado popular reconoce al acusado del crimen de Coia y se paraliza el juicio
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas