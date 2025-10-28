Hasta National Geographic ubica Vigo como gran destino en Navidad

«Un año más, Vigo sorprende con su despliegue de iluminación, su amplia oferta para pequeños y mayores y un sinfín de actividades y rincones donde pasarlo en grande». Así arranca el artículo escrito por National Geographic, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, sobre la Navidad olívica.

La prestigiosa revista, referente en el ámbito de la historia, la naturaleza, la ciencia y los viajes, coloca a Vigo como uno de los grandes destinos desde el día del encendido (todavía por determinar) hasta que se apaguen las luces. La publicación hace un recorrido por las grandes atracciones de la Navidad de Vigo, desde la noria hasta el árbol gigante, la caja de regalo, la papanoelada motera o la cabalgata de Reyes.

«Si bien la Navidad siempre se ha relacionado con la magia y la fantasía que genera ilusión en los rostros de los niños, ¿quién ha dicho que no puedan disfrutarla también los más mayores o la familia al completo? Uno de los planes que apetecen a todos por igual es pasear por las típicas casetas donde las artesanías, los bocados más deliciosos y los adornos más bonitos se dan cita. Para ello, lo mejor es visitar el Cíes Market de la Alameda o el mercadillo navideño de O Calvario», relatan desde National Geographic.

Si bien el alcance de la Navidad de Vigo es ya internacional, que la que es seguramente la revista de viajes más prestigiosa de todo el mundo haga un artículo, que se puede leer en su página web, recomendando visitar la ciudad durante los más de dos meses que está toda la decoración activa es un impulso más.

Precisamente este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitó el árbol gigante donde ya se ha instalado la estrella que lo corona. El árbol alcanzará más de 45 metros de altura, mientras que la estrella medirá 13 metros de diámetro y tendrá un peso de 20 toneladas. Parte de esta estructura se encaja en el propio árbol, aunque una sección sobresaldrá unos 10 metros por encima.

Asimismo, el regidor explicó que la decoración de la plaza se ampliará con la instalación de 11 árboles decorativos de los conocidos como «brillantes con hojas doradas». «Hemos añadido dos hacia la zona de Policarpo Sanz y Príncipe, y colocaremos uno adicional en el área de Elduayen», precisó.

La gran novedad de la Navidad de Vigo se levantará sobre la terraza del Centro Comercial Vialia. Tras varios años intentando convertir este enorme mirador en un punto neurálgico de las luces navideñas, el Concello ha conseguido al fin cubrir este espacio de atracciones. Y no serán pocas. Según desveló Caballero, Vialia on Ice será este otro de los puntos neurálgicos de la Navidad de Vigo. En la terraza entre Vía Norte y la Ría de Vigo se instalarán 75 casetas (tantas como las que hay en el Cíes Market de la Alameda) bajo un manto de luces, pérgolas y estructuras de madera, además de pistas de hielo y un tobogán.