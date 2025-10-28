Muere el publicista y escritor vigués Chema Barros Tizón

Pesar en el sector de la comunicación gallego. El publicista y escritor José María Barros Tizón (Vigo, 1967-2025) murió este lunes a los 58 años de edad tras una rápida enfermedad. Chema Barros comenzó trabajando en Publigal hace ahora cuatro décadas, formando parte de la escena cultural de una ciudad que daba el salto al color y la modernidad. Después trabajaría en la productora Faro TV como director de publicidad o Localia Vigo como director creativo y de producción. Ya en el nuevo milenio se centró en la organización de eventos y en el márketing digital, aunque también dejó su impronta en 20 minutos o Punto Radio.

El velatorio se celebra este martes en la sala 5 del tanatorio de Pereiró (Emorvisa), donde a las 20 horas se incinerarán sus restos mortales en la capilla de las instalaciones, donde desde el mediodía hubo decenas de familiares, amigos y compañeros de trabajo. El funeral tendrá lugar este viernes 31 de octubre a las 20 horas en la iglesia parroquial de Sagrado Corazón de Jesús, en el céntrico barrio de García Barbón donde vivía.

Fiel a un sector en constante transformación, durante la pandemia se «reinventó» por completo para estrenarse como escritor. En apenas un par de meses rubricó una pentalogía temática sobre los años 80, con el cine, la televisión, las series, la publicidad y las noticias como contexto de cada publicación.

Los cinco títulos que Chema Barros-Tizón publicó en los meses de cuarentena. / FdV

De cuentos para dormir a la novela

«Si durante el confinamiento terminé sintiendo o padeciendo el síndrome de la cabaña, pasado un año se convirtió en el síndrome del nido vacío. Te empiezas a dar cuenta de que tus hijos ya no son tus niños, que los ves lo justo, y que en breve los verás prácticamente nada de nada», explicaba entonces a FARO. Esta reflexión llevó Barros-Tizón a retomar el teclado en 2021 para escribir su sexta obra en discordia -alejada de su pentalogía-, titulada "Buenas noches peque". El libro ofrece 99 cuentos para ser leídos por los padres a sus hijos como préambulo antes de dormir.

Barros-Tizón matizaba que en realidad este libro es para adultos, ya que son ellos los que tienen las claves de cada historia. «Los niños no lo pueden tener en sus manos, porque en el otro margen siempre está la versión para mayores que destripa la historia, un texto que no es apto para ellos», comenta. Los cuentos, «recomendados para padres de todas las edades», y para menores de hasta 8 ó 9 años, pretenden «ayudarles a que sus hijos se duerman cada noche, como excusa perfecta para hablar con ellos durante un par de minutos, antes del beso de buenas noches, tal y como yo lo hacía con mis hijos», confiesa el autor que elaboró estos cuentos cortos, convirtiendo anécdotas personales o que le llegaban a sus oídos, en historias inventadas.

Durante los años siguientes daría a luz novelas distópicas como La absurda guía de viaje a países que no existen, de negocios o incluso eróticas hasta superar la veintena de publicaciones autoeditadas. Todas ellas están disponibles en Amazon.