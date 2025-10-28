Luz verde a rehabilitar un edificio del Casco Vello para viviendas turísticas

La rehabilitación de inmuebles ha supuesto en los últimos lustros un auténtico punto de inflexión en la recuperación del Casco Vello de Vigo, pero también ha cambiado la fisionomía del barrio convirtiéndolo cada vez en un polo de atracción para vecinos y visitantes por su privilegiada ubicación.

En esto se ha fijado la empresa catalana Karperset, a la que la Gerencia de Urbanismo prevé otorgar la licencia de obras para intervenir en el edificio situado en la rúa Chao 12, frente a la sede viguesa de la Diputación, con el objetivo de realizar una rehabilitación integral de la edificación, compuesta de planta baja y tres alturas, para habilitar cuatro apartamentos turísticos. La superficie total en la que actuará comprende 219 metros cuadrados y el presupuesto de ejecución material asciende a 175.000 euros.

La actuación queda blindada por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello y del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que establece limitaciones para las nuevas viviendas turísticas, entre ellas la necesidad de que cuente con entradas propias, por lo que al ser un bloque entero, por lo que encaja en el planeamiento.

Tal y como recoge la legislación, las obras deberán arrancar en un plazo de seis meses desde la concesión de la licencia y deberán estar terminadas antes de tres años

La empresa promotora inició la tramitación administrativa del proyecto en junio del año pasado y, tras cumplir los requerimientos formulados desde el Concello, obtuvo en agosto todos los informes técnicos favorables para ejecutar las obras, así como el visto bueno de Turismo de Galicia sobre los requisitos para abrir apartamentos turísticos y de Patrimonio para no afectar a los elementos protegidos del Casco Vello.

Los últimos datos del registro autonómico señalan que en Vigo hay inscritas más de 2.250 alojamientos de estas características, aunque su expansión se ha ido frenando a lo largo de este año y en septiembre, por primera vez en seis años, hubo incluso una bajada intermensual. Asimismo, aunque hay más de dos millares registrados, poco más de la mitad cumple los requisitos legales para comercializarse en las principales plataformas.