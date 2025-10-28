Aulas masificadas sin atención a la diversidad: tercera huelga docente este curso
Los profesores dicen «basta» y piden más recursos para dignificar la profesión y poder ofrecer una mejor educación al estudiante
Paradójicamente, la semana en la que se celebra el Día de la Enseñanza, este viernes 31 de octubre, los profesores concurren a la tercera jornada de huelga en lo que va de curso. Poco más de mes y medio ha tardado la docencia en decir «basta» ante los recortes de personal, «masificación» de aulas, nulo «refuerzo» a la atención a la diversidad entre el alumnado... y otras tantas reivindicaciones que han trasladado a grandes pancarta que muchos centros educativos de Vigo y su área lucían en el exterior de sus instalaciones.
Uno de ellos fue el IES Álvaro Cunqueiro, en el barrio de Coia, donde buena parte del claustro además de organiza una concentración coincidiendo con la entrada del alumnado al instituto, también marcharon hasta el CEP Celso Emilio Ferreiro para informar a las familias, padres y madres de alumnos, del porqué de su huelga.
A sus demandas, con las que coinciden la gran mayoría de profesores de toda la comunidad, se le suman la necesidad de una reducción de la «burocracia inútil» y la «recuperación del horario lectivo» recortado en 2011 para poder atender mejor al alumnado.
Espacios de debate
Más allá de la propia huelga, la tercera desde que arrancase el curso el pasado 8 de septiembre, los docentes de este instituto vigués han decidido dar un pasito más en la reivindicación de una educación pública de calidad. Para ello, buscan crear «espacios comúns de debate». «Queremos dar visibilidade a todos os docentes; crear comunidade máis aló dos sindicatos para que todos sexan escoitados», explicaba Suso Conde, uno de los profesores del IES Álvaro Cunqueiro. El docente espera que con esta nueva reivindicación masiva, la Consellería apueste por la dignificación de la profesión para que puedan realizar su trabajo con todas las garantías. Si esto no se produjese, no descarta nuevas movilizaciones. «De ahí a importancia de que todos e cada un dos teñan voz», amplía Conde.
Detrás de sus reclamaciones, se esconden hechos. Estos profesores dan clase en aulas con hasta 30 alumnos –hay que tener en cuenta que en las ratios fijadas por la Consellería no se contabilizan los repetidores–; tienen una única orientadora para «609 alumnos» lo que dificulta en exceso la realización de sus funciones y carecen de profesorado de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales, un colectivo que lejos de disminuir presenta mayor diversidad que nunca.
