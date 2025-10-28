Los fondos municipales de Cultura en 2026 se dispararán a casi 20 millones en Vigo

El presupuesto «más importante que hubo nunca en materia cultural en esta ciudad». Así definió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la apuesta del gobierno local en el área de Cultura para el próximo año, con partidas que se dispararán más del 7% para rozar los 20 millones de euros. «Es una actuación extraordinaria porque la ciudad es una fábrica de cultura y por eso aumentamos los fondos de forma tan notable», indicó el regidor, antes de desgranar algunas de las apuestas más reseñables que se incluyen en el proyecto aprobado por el gobierno local.

Así, las bibliotecas públicas Neira Vilas y Juan Compañel y la Casa Galega da Cultura contarán con un presupuesto superior a los 1,1 millones, mientras que los museos y equipamientos recibirán casi cuatro millones tras un incremento de más de 700.000 euros. En los recintos museísticos, se contemplan 770.000 euros para el MARCO, más de 250.000 para el Museo Liste o 206.000 para el Quiñones de León. La seguridad de los museos, de actualidad a día de hoy por el robo en el Louvre, se lleva casi 600.000 euros, ampliándose la partida de atención al público para incrementar las horas de apertura.

La promoción de la cultura, por su parte, contará con una consignación de casi tres millones (500.000 euros más que este año) que permitirán ayudar a las bandas de música, corales, orquestas, ciclos, recintos o actividades como el concurso de piano, la feria de l libro o el maratón fotográfico. Para el programa de arte urbano se reservan 450.000 euros, explicó Caballero.

Entre las novedades que activará el gobierno local el próximo año, destacan una nueva línea de subvenciones culturales de 80.000 euros para entidades que organicen eventos o una programación cultural que llegará a los barrios y a las parroquias, con una inversión de 230.000 euros. El regidor anunció también una exposición inmersiva sobre Julio Verne, a la que en una primera fase se destinarán 175.000 euros, o un proyecto artístico en el barrio del Rocío, al que se consignan 108.000 euros.

Primeras críticas

El PP anunció que presentará enmiendas al presupuesto aprobado por el gobierno local «ante el ejercicio de trilerismo» de Caballero, al que acusan de «más de lo mismo». Entienden los populares que no hay un incremento en inversiones, sino que estas dependen de otras administraciones, y vuelve a acusar al gobierno de «sablear a los vigueses con impuestos».