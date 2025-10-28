La Diputación destina 1,8 millones a la mejora de instalaciones deportivas

Los presupuestos provinciales que el Gobierno de la Diputación de Pontevedra prepara para el ejercicio 2026 incluirán una nueva partida de 1,8 millones de euros destinada a que clubes y asociaciones deportivas de la provincia puedan acometer mejoras en sus instalaciones. Así lo anunció ayer la vicepresidenta y responsable del área de Deportes, Luisa Sánchez, durante un encuentro celebrado en la sede de Vigo con representantes de diferentes entidades deportivas.

El nuevo Plan de Equipamientos ProDeporte contempla dos líneas de ayudas, entre las cuales las entidades solicitantes podrán elegir entre subvenciones para obras de reforma o mejora de las instalaciones, que podrán cubrir hasta el 100 % del coste, con importes comprendidos entre 5.000 y 50.000 euros o ayudas para la adquisición de equipamiento inventariable, como porterías, canastas o marcadores, con un importe mínimo de 1.000 euros y máximo de 10.000 euros.

Según explicó Sánchez, «la Diputación pone en marcha un ambicioso programa que complementa el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas —dotado con 8 millones de euros para los ayuntamientos— y los convenios específicos con las grandes ciudades, que ya destinan fondos a instalaciones deportivas a petición de los gobiernos locales». «De esta forma —añadió— damos respuesta integral y transversal a las necesidades de los clubes deportivos de toda la provincia».

Las entidades que opten a estas subvenciones deberán estar inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Galicia, ser titulares de las instalaciones o disponer de una cesión formalizada por un mínimo de cinco años, y contar al menos con un equipo activo en competición oficial.