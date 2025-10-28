Una banda criminal con «gran potencial» está detrás del buque que iba a Vigo con cocaína
Las cuatro toneladas incautadas hubiesen generado un negocio de 1.000 millones
Los 4.000 kilos de cocaína incautados por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional a 1.100 kilómetros de Canarias a un mercante que se dirigía a Vigo hubieran generado un negocio de más de 1.000 millones de euros, según el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa para informar de esta operación, denominada Traba y que ha permitido capturar el mayor alijo de cocaína en lo que va de año en España.
Los 4.000 kilos de cocaína fueron incautados el pasado miércoles por la noche en un asalto de la Policía y de la Armada al buque que los transportaba, el «Little Girls», un mercante de bandera de Tanzania que había partido hacia España desde Panamá.
Su valor como mercancía pura —antes de ser adulterada para distribuirla en la calle— asciende a 240 millones de euros y la investigación que ha hecho posible su incautación continúa, ya que, al arresto de los nueve tripulantes del barco se prevé sumar más detenciones en tierra.
El inspector jefe de Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia, Emilio Rodríguez, ha destacado el «gran potencial» de la organización criminal que se pretende desarticular con esta operación, sobre la que no ha dado más detalles ya que se ha decretado el secreto de sumario.
Además de ser capaz de fletar un barco mercante de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y cuatro y medio de puntal, los investigadores dan por hecho que este gran alijo no ha sido el primero que envían hacia Europa.
En la segunda fase de esta operación, más «callada» y en la que se trabaja ahora, se persigue «atacar» la estructura económica de esta banda.
