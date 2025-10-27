La viguesa Antía Pinal triunfa en las 'audiciones a ciegas' de La Voz: «Qué maravilla»

El pasado viernes tuvo lugar la última 'Audición a ciegas' del popular concurso de Antena3 'La Voz'. Este programa contó con la esperada actuación de Antía Pinal Pena, cantante y estudiante de arquitectura, que ha conseguido impresionar a los 'coaches' y hacerse con una plaza en uno de los equipos para las siguientes fases.

El concurso de talentos español, basado en el formato The Voice, originado en los Países Bajos, suma este año su séptima entrega en el tramo de adultos, con rostros ya acostumbrados a sentarse en los icónicos sillones rojos y alguna cara nueva.

Los españoles Malú y Pablo López, el colombiano Sebastián Yatra y el británico libanés, nacionalizado estadounidense Mika son los cuatro coaches que este año intentarán encontrar a la mejor voz del país.

«Tú eres La Voz»

El viernes se vivió la última jornada de las Audiciones a ciegas, esa primera fase del 'talent show' en la que los aspirantes salen al escenario para interpretar en directo una canción, ante la mirada de cientos de personas que llenan las gradas del plató de Antena 3. Pero la decisión de ser elegidos recae en los artistas que, de espaldas a la actuación que está teniendo lugar y, por tanto, sin poder ver lo que está ocurriendo, deben pulsar un botón si lo que oyen les convence. De hacerlo, su sillón se gira y optan a llevarse a ese candidato para que forme parte de su equipo.

La viguesa subió al escenario para interpretar el tema 'Confieso', de la cantante Kany García, versión que Antía ya había grabado anteriormente en la intimidad de su casa, como muestra el vídeo subido a su canal de Youtube que pueden visualizar sobre estas líneas.

No tenía nada fácil hacerse un hueco en uno de los equipos, ya que Sebastián Yatra era el único que todavía tenía plazas disponibles. Pero el colombiano, después de darle un poco de tensión al momento, pulsó el botón que garantizaba la participación de la gallega en las siguientes fases.

«Tú eres La Voz», le dijo un emocionado Yatra para darle la bienvenida a su equipo. No fue el único coach al que Antía logró captar con su tono dulce y la potencia de su voz, Malú resumió la actuación con un «Qué maravilla» y el británico Mika pulsó una y otra vez el botón durante su actuación como señal de lo mucho que le gustaba lo que estaba escuchando.

Ahora que ya tiene equipo, solo queda esperar y seguir disfrutando de las actuaciones de Antía en las próximas entregas del programa.