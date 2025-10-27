El sindicalismo de Vigo se une a los puntos violetas contra el machismo

La sede de UGT en Vigo se convierte en el primer centro sindical en contar con un punto violeta contra la violencia machista. Se trata de un espacio en el que se ha instalado una pegatina con un código QR informativo para ayudar a quien lo necesite.

Las sedes sindicales son «espacios sensibles» oportunos para ofrecer información y desenvolver una labor preventiva contra la lacra de la violencia machista, refirió esta mañana en la inauguración de este punto violeta Abel Losada, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, entidad de quien parte la iniciativa. Lo hizo en compañía del secretario general de UGT en Vigo, Ernesto Fontanes, y la jefa de la Unidade para a Prevención da Violencia de Xénero da Subdelegación, María José Rodríguez.

Tras la colocación de este dintintivo y el instalado recientemente en el aeropuerto de Vigo, en los próximos días, según informa la Subdelegación del Gobierno a través de una nota, será el turno de la sede de UGT en la ciudad de Pontevedra. A estas se sumarán en breve varias en las oficinas de la administración del Estado, como el Servicio de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social -Tesorería, INSS y el Instituto Social de la Marina-. En un futuro cercano, además, la pegatina se ubicará en las más de 400 farmacias provinciales.